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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Новости проекта
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Собянин: Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса 26.02.2021
Мурашко предостерег регионы от ускоренного снятия ограничительных мер 25.02.2021
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Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 15.02.2021
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Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты 05.02.2021
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 03.02.2021
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 02.02.2021
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Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 27.01.2021
Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 25.01.2021
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Более 640 тысяч социальных услуг оформили в Москве на горячей линии по COVID 22.01.2021
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Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны 20.01.2021
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Общество
23.03.2021 16:22
Текст: Василий Кошкин

Какие льготы отменят в России с 1 апреля

С 1 апреля в России перестанут действовать некоторые льготы, введенные из-за пандемии коронавируса.

Выплата 5000 рублей на детей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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До конца марта принимаются заявления о выплате на детей в размере 5 тысяч рублей. Она полагается семьям, которые воспитывают детей до 8 лет, и предоставляется единовременно, начиная с декабря прошлого года по указу президента.

Деньги начисляются на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, их также могут получить опекуны и попечители детей.

Большинству семей они пришли автоматически. Заявление на выплату требуется только от тех граждан, которые не обращались за детскими коронавирусными выплатами летом прошлого года, информация о них может просто отсутствовать в базе Пенсионного фонда.

Правила оформления больничных для людей старше 65 лет

С 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на так называемую удаленку перестанет быть обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства.

Фото: iStock
Названа максимальная стоимость дня на больничном

В документе уточняется, что соответствующий дистанционный режим будет рекомендательным. При этом перевод на удаленку именно граждан старшего возраста будет приоритетным.

Эта норма вступит в силу 1 апреля. Одновременно утратят силу предыдущие постановления, которые регулировали правила оформления больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.

Упрощенная регистрация безработных

В марте истекает срок упрощенной регистрации безработных, который был введен год назад на фоне начала пандемии.
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Временные правила позволили регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Достаточно заполнить форму на портале "Работа в России".

Иммунитет для заемщиков

Кроме того, в марте заканчивают действовать рекомендации Центробанка, облегчающие положение заемщиков.

Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.

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