Какие льготы отменят в России с 1 апреля

С 1 апреля в России перестанут действовать некоторые льготы, введенные из-за пандемии коронавируса.

Выплата 5000 рублей на детей

До конца марта принимаются заявления о выплате на детей в размере 5 тысяч рублей. Она полагается семьям, которые воспитывают детей до 8 лет, и предоставляется единовременно, начиная с декабря прошлого года по указу президента.

Деньги начисляются на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, их также могут получить опекуны и попечители детей.

Большинству семей они пришли автоматически. Заявление на выплату требуется только от тех граждан, которые не обращались за детскими коронавирусными выплатами летом прошлого года, информация о них может просто отсутствовать в базе Пенсионного фонда.

Правила оформления больничных для людей старше 65 лет

С 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на так называемую удаленку перестанет быть обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства.

В документе уточняется, что соответствующий дистанционный режим будет рекомендательным. При этом перевод на удаленку именно граждан старшего возраста будет приоритетным.

Эта норма вступит в силу 1 апреля. Одновременно утратят силу предыдущие постановления, которые регулировали правила оформления больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.

Упрощенная регистрация безработных

В марте истекает срок упрощенной регистрации безработных, который был введен год назад на фоне начала пандемии.

Временные правила позволили регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Достаточно заполнить форму на портале "Работа в России".

Иммунитет для заемщиков

Кроме того, в марте заканчивают действовать рекомендации Центробанка, облегчающие положение заемщиков.

Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.