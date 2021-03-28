В Москве запустили исследование популяционного иммунитета к коронавирусу

В Москве запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников проводится методом случайной выборки. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 поликлиник города. В каждой из них открыто по два кабинета, то есть в общей сложности занимаются забором крови 60 кабинетов. Тестирование по первым выборкам уже сделано.

Как сообщила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, по его результатам 44 процента горожан имеют иммунитет к COVID-19. "Это довольно высокий показатель, который позволяет столице жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями", - прокомментировала заммэра. На первый взгляд, цифра выглядит даже слишком высокой, учитывая, что к концу прошлой недели, по данным мэрии, вакцинацию прошли порядка 1 миллиона горожан. Еще столько же примерно переболели коронавирусом и таким образом приобрели иммунитет естественным путем. Но надо учесть, что иммунитет приобретается и людьми, перенесшими это заболевание бессимптомно. Таких в столице по последним данным в среднем 12% из числа заразившихся. Метод ИФА (ИХЛА) по анализу крови из вены позволяет их также выявить, если у них выработались антитела. Ну и, конечно, напоминаю: выборка москвичей для исследования проводится случайная, значит, в одной группе жителей с антителами может быть больше, в другой - меньше. Но картина в целом будет реальной, так как тестирование проводится в массовом порядке. Для этого в столице закуплено дополнительное оборудование, которое позволит увеличить его объемы уже к концу месяца в два -три раза - с 50 тысяч тестов в день до 100-150 тысяч в день. Реальной на этом фоне выглядит и возможность получения коллективного иммунитета у 60 процентов москвичей уже к июлю- августу, как прогнозируют в целом для страны федеральные власти.

Жителям, выбранным для исследования, придет СМС или сообщение на электронную почту. Там будет указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови, по которой нужно в течение трех дней записаться на анализ. Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы, каждые три дня планируется приглашать порядка 70 тысяч горожан.

Сложившуюся ситуацию с коронавирусом в городе мэр Сергей Собянин оценивает как стабильную. И в самом деле, отменены самые главные ограничения, такие как обязательная удаленка для 30% работников на предприятиях и дистанционка для школьников с 6 по 11 класс. В столичной подземке в минувшую субботу впервые после начала пандемии был зафиксирован пассажиропоток более 7 миллионов человек в сутки, что составляет 80% от пассажиропотока в это же время 2019 года. Рекомендательный характер с 9 марта приобрел и домашний режим для старшего поколения, который действовал в Москве практически год. И все же именно пожилым москвичам глава города не советует тянуть с прививкой, так как в последнее время растет число заболевших коронавирусом как раз за счет этой категории горожан: с 1042 вновь выявленных случаев в минувший вторник до 1878 случаев вчера. Тем более, что именно горожане в возрасте переносят это заболевание тяжелее всего. Обращаясь к ним, Собянин сказал: "Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, свое здоровье. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы подвергаем себя огромному риску". Массовая же вакцинация, которая идет в Москве, уже доказала, что прививка отечественными вакцинами очень эффективна и абсолютно безопасна, в том числе и для людей в возрасте 65 плюс.

Объясняя, почему еще важно вовремя воспользоваться этим средством защиты своего здоровья, Собянин подчеркнул: есть только два варианта развития событий: либо вакцинация, либо болезнь. Третьего не дано. "Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и оказаться в больнице в тяжелой форме с непонятными еще последствиями". Сделать же прививку в Москве очень просто. Вакцинация от коронавируса проводится в 100 пунктах на базе городских поликлиник, кроме того, во многих популярных общественных местах - торговых центрах, театрах, работают выездные бригады. Спасительные два укола делают бесплатно, при себе нужно иметь лишь паспорт и медицинский полис.