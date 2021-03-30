Экспортеры учатся работать в условиях гибких пошлин

Минсельхоз России готов отказаться от регулирования зернового рынка при его стабилизации. Пока же действующий механизм зернового демпфера должен оградить внутренний рынок от колебаний мировых цен на пшеницу, ячмень и кукурузу, а заодно поддержать отечественных аграриев. Но эксперты уверены: из-за такого регулирования производители скорее переориентируются на выращивание других культур.

С начала 2021 года Россия экспортировала более 13,4 тысячи тонн продукции АПК на 5,3 миллиарда долларов, сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. Значительную долю в структуре экспорта составляют зерновые - 67 процентов (по "весу" экспорта, по данным на середину марта).

В прошлом году агроэкспорт достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года. Год дал двадцатипроцентный рост. В деньгах экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. Экспорт зерна увеличился на четверть, до 49 миллионов тонн, в денежном выражении вырос на 29 процентов, до 10 миллиардов долларов. А доля зерна в структуре экспорта увеличилась до 33 процентов. Будет ли в нынешнем году АПК столь успешен на международном рынке, покажет время.

В России действует механизм зернового демпфера. С 15 марта по 30 июня введены экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро и на ячмень - 10 евро за тонну. С 15 февраля действует пошлина на вывоз пшеницы, которая до 1 марта составляла 25 евро за тонну, а затем была повышена до 50 евро. При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 миллиона тонн.

Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере 200 долларов за тонну, в таком случае пошлина составит 70 процентов от разницы между 200 долларами и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долларов за тонну.

Зерновой демпфер должен переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. "Как только ситуация стабилизируется, мы готовы рассмотреть другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе исключая какое-либо вмешательство", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече в Госдуме 16 марта.

Экспорт зерна в 2020 году увеличился на четверть до 49 миллионов тонн, в денежном выражении он вырос на 29 процентов до 10 миллиардов долларов

Марина Петрова, замепредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и гендиректор компании "Petrova 5 Consulting" считает, что механизм зернового демпфера вызывает множество вопросов. "Это приведет к снижению внутренних цен, потому что объемы зерна, ранее ориентированные на экспорт, останутся внутри страны, также меры приведут к убыткам производителей, полученных в виде пошлины объемов денежных средств будет недостаточно для компенсации финансовых потерь", - говорит она.

Зампред комитета МТПП считает, что после введения экспортных пошлин российские производители зерна пересмотрят структуру севооборота. Пошлина негативно повлияет на твердые сорта пшеницы. А ведь именно производство твердых сортов пшеницы России нужно наращивать, эти позиции мы не наверстали со времен распада СССР.

Зерновой демпфер стимулирует продажу сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью

"Государство подобной мерой обрубает возможность субъектам малого и среднего бизнеса участвовать в экспортной деятельности. Так, Минсельхоз России уже распределил квоты участникам рынка, новым же аграриям вход на внешние рынки сейчас фактически закрыт", - говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Она уверена, что экспортные пошлины лишь вносят дополнительный элемент неопределенности и непосредственно влияют на рентабельность, нарушают планы, снижают прогнозируемость и мотивацию к увеличению объемов производства. Власти заявляют, что вырученные средства пойдут обратно в агросектор, на программу господдержки, но распределение господдержки между участниками вряд ли будет соответствовать распределению потерь от ограничительных мер.

"Правительству России в условиях роста цен на soft commodities ничего не остается, кроме таких экстравагантных мер, как введение механизма зернового демпфера. Действия по борьбе с внутренней продовольственной инфляцией в России совпадают с мерами правительств других стран в ответ на рост мировых цен. На конец февраля 2021 года продовольственные товары в России подорожали на 7,7 процента в годовом выражении. Удорожание зерна постепенно перекладывается на птицеводство и животноводство. Поэтому можно ожидать расширения механизма демпфера и на другие группы товаров, а также прямого регулирования цен", - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ".