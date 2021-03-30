Экспортеры учатся работать в условиях гибких пошлин

С начала 2021 года Россия экспортировала более 13,4 тысячи тонн продукции АПК на 5,3 миллиарда долларов, сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. Значительную долю в структуре экспорта составляют зерновые - 67 процентов (по "весу" экспорта, по данным на середину марта).
В прошлом году агроэкспорт достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года. Год дал двадцатипроцентный рост. В деньгах экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. Экспорт зерна увеличился на четверть, до 49 миллионов тонн, в денежном выражении вырос на 29 процентов, до 10 миллиардов долларов. А доля зерна в структуре экспорта увеличилась до 33 процентов. Будет ли в нынешнем году АПК столь успешен на международном рынке, покажет время.
В России действует механизм зернового демпфера. С 15 марта по 30 июня введены экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро и на ячмень - 10 евро за тонну. С 15 февраля действует пошлина на вывоз пшеницы, которая до 1 марта составляла 25 евро за тонну, а затем была повышена до 50 евро. При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 миллиона тонн.
Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере 200 долларов за тонну, в таком случае пошлина составит 70 процентов от разницы между 200 долларами и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долларов за тонну.
Зерновой демпфер должен переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. "Как только ситуация стабилизируется, мы готовы рассмотреть другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе исключая какое-либо вмешательство", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече в Госдуме 16 марта.
Марина Петрова, замепредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и гендиректор компании "Petrova 5 Consulting" считает, что механизм зернового демпфера вызывает множество вопросов. "Это приведет к снижению внутренних цен, потому что объемы зерна, ранее ориентированные на экспорт, останутся внутри страны, также меры приведут к убыткам производителей, полученных в виде пошлины объемов денежных средств будет недостаточно для компенсации финансовых потерь", - говорит она.
Зампред комитета МТПП считает, что после введения экспортных пошлин российские производители зерна пересмотрят структуру севооборота. Пошлина негативно повлияет на твердые сорта пшеницы. А ведь именно производство твердых сортов пшеницы России нужно наращивать, эти позиции мы не наверстали со времен распада СССР.
"Государство подобной мерой обрубает возможность субъектам малого и среднего бизнеса участвовать в экспортной деятельности. Так, Минсельхоз России уже распределил квоты участникам рынка, новым же аграриям вход на внешние рынки сейчас фактически закрыт", - говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.
Она уверена, что экспортные пошлины лишь вносят дополнительный элемент неопределенности и непосредственно влияют на рентабельность, нарушают планы, снижают прогнозируемость и мотивацию к увеличению объемов производства. Власти заявляют, что вырученные средства пойдут обратно в агросектор, на программу господдержки, но распределение господдержки между участниками вряд ли будет соответствовать распределению потерь от ограничительных мер.
"Правительству России в условиях роста цен на soft commodities ничего не остается, кроме таких экстравагантных мер, как введение механизма зернового демпфера. Действия по борьбе с внутренней продовольственной инфляцией в России совпадают с мерами правительств других стран в ответ на рост мировых цен. На конец февраля 2021 года продовольственные товары в России подорожали на 7,7 процента в годовом выражении. Удорожание зерна постепенно перекладывается на птицеводство и животноводство. Поэтому можно ожидать расширения механизма демпфера и на другие группы товаров, а также прямого регулирования цен", - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ".