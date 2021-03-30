Какой урожай ожидается в России в этом году

В этом году посевные площади будут расширены на 600 тысяч гектаров и составят 80,5 миллиона гектаров. Из них 51,5 миллиона гектаров запланирован под яровой сев, рассказал на заседании правительства 11 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. К середине марта посевные работы уже шли в Крыму и Краснодарском крае. Однако этот сезон не будет простым.

Озимыми зерновыми засеяно 19,4 миллиона гектаров - прибавка составила около 1 миллиона гектаров в сравнении с прошлым годом. По оценке министра, сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находится около 80 процентов посевов.

"Это несколько ниже уровня прошлого года. Сказался недостаток осадков осенью прошлого года, но мы отмечаем улучшение состояния. Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации", - уточнил Патрушев.

В этом году планируется увеличить посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет закладка виноградников. На фоне резкого роста цен на сахар в прошлом году из-за сокращения площадей и неурожая принято решение в этом году расширить площади под сахарную свеклу почти на 15 процентов (до 1,062 миллиона гектаров). Вырастить планируется не менее 40 миллионов тонн этой культуры, что позволит получить около 6 миллионов тонн сахара. Это полностью закроет внутренние потребности в сахаре и стабилизирует цены в рознице.

Однако коронакризис обострил проблему кадровой обеспеченности отрасли. В прошлом году минсельхоз частично решил этот вопрос - в том числе за счет привлечения россиян, оставшихся в пандемию без работы. Этот опыт будет использован и в этот раз, заверил министр. Но полностью это не сможет решить проблему. Сейчас потребность в растениеводстве в привлечении дополнительной иностранной рабочей силы составляет около 35 тысяч человек, оценил Патрушев.

Другая проблема - рост цен на минудобрения. Росстат по итогам прошлого года фиксировал рост цен у производителей, и по ряду позиций оно было весьма существенным - от 11 до 41 процента. Средняя цена на отдельные виды удобрений с начала года еще выросла от 10 до 20 процентов. Для стабилизации цен на минеральные удобрения и штатного проведения посевной минсельхоз разрабатывает меры для системной защиты внутреннего рынка. В частности, предлагается зафиксировать цены на них. Рассчитывать цену на минудобрения министр предложил по формуле: средний уровень цен 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год. Уже разработан проект постановления, который предусматривает по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом заключение соглашений между минпромторгом, минсельхозом и производителями минудобрений о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения для продажи их отечественным аграриям. Предполагается, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.

"Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями по ценам. И в 2021 году показатель внесения достигнет 55 кг на 1 га пашни, плюс 5 кг к прошлому году", - добавил Дмитрий Патрушев.

По предварительным расчетам минсельхоза, внесение удобрений в 2021 году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. При этом дефицита минудобрений для проведения весенне-полевых работ не прогнозируется, подчеркнул Патрушев.

Дефицита ГСМ также не ожидается. В этом году потребуется 4,6 миллиона тонн дизельного топлива и 720 тысяч тонн автобензина - столько же, сколько в прошлом году.

"Темпы закупки топлива опережают прошлогодние, к старту полевых работ обеспеченность будет полная. Стоимость дизельного топлива по сравнению с прошлым годом немного снизилась. Вместе с тем на 10 процентов выросли цены на 92-й бензин", - пояснил Патрушев.

Аграрии также полностью обеспечены семенами. При этом продолжает увеличиваться удельный вес отечественных семян. Рост наблюдается по зерновым, зернобобовым культурам, сое и рапсу.

В 2020 году было приобретено 59 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. По итогам прошлого года удалось преломить негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк, рассказал министр. При этом выросла доля машин отечественного производства. Таким образом, в 2021 году у аграриев сейчас на руках 38 тысяч единиц основной сельскохозяйственной техники.

В прошлом году российские аграрии, несмотря на пандемию, купили 59 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования.

"По итогам прошлого года нам удалось переломить негативный многолетний тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк. Что очень важно: выросла доля машин отечественного производства. Таким образом, в текущем году в наличии у аграриев имеется 938 тысяч единиц основной сельскохозяйственной техники", - отметил Патрушев.

В растениеводстве потребность в дополнительной рабочей силе составляет 35 тысяч человек

По его оценке, в этом году сельхозтоваропроизводители приобретут не менее 60 тысяч единиц.

По словам Дмитрия Патрушева, в декабре прошлого года в регионы было направлено 100 миллиардов рублей на поддержку аграриев. Ведется кредитование сезонно-полевых работ - выдано кредитов почти на 120 миллиардов рублей - примерно столько же выдано в прошлом году.

Развивается механизм агрострахования с господдержкой: в прошлом году на это было выделено 2,2 миллиарда рублей, в этом предусмотрено вдвое больше - 4,4 миллиарда рублей. Это позволит застраховать около 6,5 миллиона гектаров посевов, что на 28 процентов больше, чем годом ранее.

"Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, все возникающие вопросы обрабатываем с каждым регионом в индивидуальном порядке, в текущем году при благоприятных погодных условиях рассчитываем на достойный урожай", - заключил Дмитрий Патрушев.