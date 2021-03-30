В России поддержат развитие винного туризма

Новый туристический сезон обещает быть насыщенным и разнообразным. И речь идет не только об отмене ряда ограничительных мер, связанных с пандемией. Министерство сельского хозяйства РФ разработало ведомственный проект "Развитие сельского туризма в Российской Федерации", на реализацию которого предполагается выделить 2,2 миллиарда рублей, а прогнозируемое число его участников к 2025 году должно составить 3,5 тысячи предпринимателей. В рамках проекта особое внимание планируется уделить развитию винного туризма, который сможет стать хорошим инструментом развития сельских территорий. А у туристов появятся новые интересные маршруты для путешествий.

Виноградники и винодельни юга России могут и должны стать точкой притяжения туристов. Фото: РИА Новости

На сегодняшний день энотуризм, или винный туризм, занимает скромное место в отечественной туриндустрии, однако обладает большим потенциалом развития. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, развитие винного туризма в Крыму и Краснодарском крае может увеличить оборот отечественной туриндустрии на 3,4 миллиарда рублей в год. На сегодня в Крыму и Краснодарском крае насчитывается 50 винодельческих хозяйств. Экскурсии проводят - 19. Средний доход одной винодельни только от экскурсионных программ с июня по октябрь в среднем составляет 13,5 миллиона рублей. И это далеко не предел, считают эксперты.

"По оценке организаторов экскурсий и туристических компаний, в 2020 году дегустационные залы винодельческих предприятий в винно-гастрономической части туризма в Крыму приняли около 500 тысяч человек", - сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, выступая на конференции ТПП РФ, посвященной развитию винного туризма в России.

Спрос на гастрономические туры в России растет ежегодно в среднем на 17 процентов. Одна из причин - всесезонность. Не нужно ждать лета, для того чтобы отправиться на виноградники. Весна, осень или даже зима не помешают посетить старинные погреба, продегустировать различные сорта вин или насладиться местной кухней в ресторане с видом на виноградники.

Винный туризм, по сути, является золотой серединой между "ленивым" пляжным отдыхом и утомительной классической экскурсионной программой. Ведь он включает сразу две составляющие: познавательную и релаксационную. Глубина последней зависит, разумеется, от объема и крепости предмета дегустации.

Эксперты отмечают, что наши соотечественники все чаще проявляют интерес к "культуре пития", хотят больше узнавать о том, как делают вино, хотят начать разбираться в сортах винограда, освоить дегустацию и сочетания вин с разными закусками.

Фестиваль Winefest в Крыму в 2020 году собрал 12,5 тысячи посетителей

Вопреки расхожему мнению о том, что винный туризм - это прерогатива исключительно европейских стран, чьи винные дома имеют мировую известность, как показывает практика, отечественные винодельческие хозяйства могут составить им достойную конкуренцию. Большинство винодельческих хозяйств располагаются вдоль черноморского побережья. И даже если просто отметить их на карте, то получится готовый турпродукт - винный маршрут. И такие примеры уже есть. В частности, проект "Винные дороги Крыма" и "Золотое кольцо Боспорского царства".

Кроме того, в Краснодарском крае и в Крыму ежегодно проводятся различные фестивали. Один из популярных - WineFest. В 2020 году он собрал 12,5 тысячи посетителей. Но и сами винодельческие хозяйства устраивают собственные праздники. Например, в конце лета, когда поспевает виноград, туристов приглашают на праздник сбора винограда, на котором можно потоптать виноград в бочке. А октябрь - традиционно "месяц молодого вина", где туристам предложат продегустировать вина нового урожая.

Конечно, основными центрами притяжения для туристов являются крупные винодельни, такие как "Мысхако" или "Абрау-Дюрсо". Например, "Абрау-Дюрсо" сейчас - это уже не просто винодельческое хозяйство, а целый туристический кластер федерального масштаба.

"Сегодня мы предлагаем самые разнообразные форматы отдыха: гастрономический, пляжный, активно-спортивный, экотуризм, - рассказывает гендиректор Центра туризма "Абрау-Дюрсо" Денис Заболотний. - Культурно-развлекательная программа составляется так, чтобы в течение всего года заинтересовать самые разные целевые группы: молодежь, влюбленные пары, семьи с детьми, туристов пожилого возраста. Помимо экскурсий по заводу "Абрау-Дюрсо", на территории курорта возможно посещение галереи современного искусства "Галерея света Абрау", гастрономической школы, йога-студии, парусного клуба Abrau Sailing, черноморского пляжа Abrau Beach, ресторанов авторской локальной кухни, уникального Champagne SPA, а также прохождение пеших маршрутов, проложенных через уникальные природные и исторические объекты".

3,4 миллиарда рублей составит прибавка оборота нашей туриндустрии от развития винного туризма

К летнему сезону 2021 года, по оценкам экспертов, инфраструктура объектов винного туризма существенно увеличится благодаря вхождению новых игроков и развитию экскурсионного потенциала внутри тех винодельческих хозяйств, которые еще не освоили эту сферу деятельности.

"Развитие винодельческой отрасли стимулирует также спрос на местные фермерские продукты, - считает руководитель экспертной группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян. - Ресторан и отель при винодельне - это перспективный бизнес. Гости с удовольствием не только попробуют вина, но и пообедают, а в идеале - останутся переночевать перед обратной дорогой. Так устроен винный бизнес во всем мире. В России же это направление только начинает развиваться".