В сельском хозяйстве должны работать только неравнодушные люди

Сложно найти отрасль, на которую не повлияла бы пандемия, не стало исключением и сельское хозяйство. В южных регионах ситуацию усугубили еще и климатические условия: многим аграриям запомнилась прошлогодняя засуха. Недостаток влаги негативно сказался на растениеводстве, многие собрали урожай меньше, чем рассчитывали. Как следствие, произошло резкое повышение цен на корма. Однако молочная продукция относится к категории товаров первой необходимости, и спрос на нее должен быть удовлетворен в любых обстоятельствах. О том, как изменился молочный рынок и ценовая ситуация, что необходимо "настроить" в производстве и в сотрудничестве с деловыми партнерами, мы побеседовали с главой одного из основных поставщиков аграрной продукции в Ростовской области - сельскохозяйственного закрытого акционерного общества (СЗАО) "СКВО" Анной Касьяненко.

Анна Касьяненко: Молодежь охотно остается работать на тех агропредприятиях, где им предоставляют жилье, достойную зарплату, которая растет в соответствии с уровнем квалификации. Фото: Марина Володина

Анна Владимировна, как бы вы охарактеризовали прошедший год для сельхозпроизводителей?

Анна Касьяненко: Это был непростой период для большинства аграриев. Поясню на примере нашего предприятия. В хозяйстве развиваются различные направления: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство. Молочное животноводство, если говорить о нашем хозяйстве, более рентабельная отрасль, нежели свиноводство. Однако так было не всегда. В 2015 году мы получали 5-6 тонн молока в сутки, сейчас 37 тонн. Для нас это не сухие цифры, а результат огромных вложений - финансовых средств и организационных усилий - в модернизацию производства. С 2015 года объем инвестиций в модернизацию, обновление техники, приобретение земель, бережливое земледелие и прочее составил около 3,1 миллиарда рублей. Из них только в развитие животноводческого направления было вложено более 900 миллионов рублей, а в технику около 700 миллионов. Средства уже затрачены немалые, но модернизация производства - это постоянный процесс, так что инвестировать необходимо и в будущем. В наши планы на ближайшее будущее входит реконструкция и строительство новых корпусов на животноводческих комплексах.

Без государственной поддержки аграрному сектору было бы сложно работать. Проанализируем, как складывается ценовая ситуация. Цена на сельхозпродукцию выросла, но это не значит, что производитель получил сверхприбыль. Цена не спекулятивная, она продиктована дефицитом предложений от аграриев, образовавшимся из-за погодных условий, а также опасением за урожай 2021 года, так как посевная проходила при очень неблагоприятных климатических явлениях. В прошлом году была аномально теплая, бесснежная зима и заморозки в мае. В результате мы собрали зерна примерно на 19 процентов меньше, чем в предыдущий период. Урожай снизился не только в нашем хозяйстве, но и у других сельхозпроизводителей. Однако хорошая цена на продукцию позволила аграриям закончить сельскохозяйственный год не в убыток.

В условиях замедления роста экономики как никогда необходима поддержка наиболее уязвимых секторов. Без помощи государства, которая выражается в субсидировании молочного животноводства, это направление было бы убыточным. Получив помощь, мы смогли обновить генофонд молочного поголовья, модернизировать оснащение фермы. Также мы имеем возможность ежегодно получать субсидированные кредиты.

Думаю, все согласны с тем, что необходимо защитить население от резкого роста цен на социально значимые продукты, и государством уже вводятся меры поддержки (субсидирование) производителей продуктов питания, но помимо этого существуют заградительные меры в виде ограничительных квот и высоких таможенных пошлин на экспорт продукции растениеводства. Это, несомненно, помогает сдержать рост потребительских цен, но крайне плохо сказывается на сельхозпроизводителях. Не имея возможности продать продукцию по рыночным ценам, мы вынуждены отказываться от проектов по развитию производства и направлять средства только на поддержание имеющегося направления.

Какова динамика цен на корма?

Анна Касьяненко: За год цены на корма для животных увеличились примерно на 15 процентов, а на некоторые компоненты кормов - до 90. Цена не падает ни на ГСМ, ни на удобрения. Все эти факторы привели к тому, что себестоимость молока существенно выросла, а средняя цена за год поднялась всего лишь на 3 процента. Это несопоставимые цифры. Нас выручает то, что кормовой состав, который получают животные, наполовину состоит из того, что мы выращиваем самостоятельно, и наполовину из того, что закупаем. У предприятия имеется собственный комбикормовый завод, мы не тратим деньги на логистику и уверены в качестве кормов. Но если предприятие не занимается растениеводством, ему будет сложно выйти на прибыльность в животноводстве.

Как добиться, чтобы собственные корма были качественными?

Анна Касьяненко: Важен контроль качества на всех этапах заготовки кормов. У нас в хозяйстве этот контроль начинается уже на поле, где постоянно присутствует главный зоотехник и контролирует процесс заготовки.

Большое внимание уделяем трамбовке: если провести ее некачественно, останутся полости и получится испорченный корм, поэтому проводится двойная трамбовка, для которой подобран наилучший технический вариант. Кроме того, при заготовке кормов применяем теперь исключительно биоконсервант и очищенную питьевую воду. Также изменили технологию хранения. Благодаря всем перечисленным мерам, сторонние предметы не попадают в силосные ямы, где хранится кормовая база, а возможность размножения бактерий исключена. Регулярно проводим анализ корма на стадии заготовки, во время хранения и при открытии ям.

Для кормления животных было приобретено два самоходных смесителя-кормораздатчика, в которых сразу соединены несколько функций: погрузка, взвешивание, смешивание и раздача корма. Электроника аппаратов позволяет буквально до грамма отмерять нужную дозировку многокомпонентных кормов.

Очень важен тот факт, что после раздачи полученной смеси остатки кормового стола взвешиваются. Это позволяет понять состояние животных и их потребности. В общих мессенджерах идет обмен информацией со всеми специалистами и консультантами, поэтому есть возможность оперативно реагировать на все процессы.

Чтобы увеличить надои молока до 37 тонн в сутки, мы провели колоссальную организационную работу: от тотальной смены собственного менеджмента до тщательного подбора новых компаний-партнеров. Очень важна готовность специалистов учиться, трудиться в одной команде. За два года нам удалось найти алгоритмы работы, и сейчас все производственные процессы полностью регламентированы и прописаны.

Увеличилось ли поголовье дойного стада?

Анна Касьяненко: В 2015 году у нас было 470 дойных коров, а на конец 2020-го - 1370. Изменился породный состав стада, теперь основная часть поголовья - коровы голштинской породы, которые дают значительно больше молока. Построен коровник, оснащенный самым современным оборудованием, и телятник на 400 голов, в планах строительство нового родильного зала.

Чтобы увеличить надои молока, была проведена колоссальная организационная работа: от тотальной смены собственного менеджмента до тщательного подбора новых компаний-партнеров

Нам удалось вывести воспроизводство стада на самообеспечение - это значит, что теперь хозяйство не тратит средства на ввоз новых животных. Но чтобы этого добиться, надо было найти специалистов, которые относятся к животным не потребительски, а грамотно подходят к сохранению поголовья. Мы полностью изменили работу с дойным стадом, стали грамотно распределять животных по группам. Это не наше ноу-хау, но выстроить процессы в реальных условиях таким образом, чтобы специалисты успевали выполнять все необходимые процедуры в положенное время и правильно, не так уж просто.

Два года назад сохранность телят составляла 50 процентов, сегодня в среднем 98 процентов, а последние три месяца - 100 процентов. Этот показатель напрямую зависит от кормления и содержания матери. Мы обучаем телятниц правильно выпаивать молодняк. А еще нами было приобретено молочное такси - аппарат, позволяющий приготовить молоко или смесь-заменитель нужной консистенции, температуры и дозировать корм при выпаивании телят.

Наше молоко охотно приобретают компании, выпускающие детское питание. Кроме того, сотрудничаем с несколькими сыроварнями, несмотря на то что у них небольшие объемы переработки. Сыр получается вкуснейший.

Многие хозяйства, история которых начинается еще в советские времена, сейчас возглавляют молодые специалисты. Основателем предприятия был ваш отец Владимир Михайлович Касьяненко. Удается ли сохранить принципы его руководства?

Анна Касьяненко: Папа был мудрым руководителем и хорошо понимал не только экономику сельского хозяйства, но и людей. Каждый раз, принимая важное решение, я мысленно сверяюсь с ним, чтобы понять, как бы он поступил в конкретной ситуации. Когда я пришла в хозяйство, задача была его сохранить и навести порядок во всех отраслях. Сначала взялись за растениеводство, потом за свиноводство и наконец пришли к молочно-товарной ферме. Сейчас сохраняем набранные темпы развития, логичным для нас является расширение мощностей. Были планы по переработке молока, но пока компания не идет в этом направлении. Каждый должен хорошо делать свое дело. Отец говорил: "Поспешай медленно". Думаю, что со временем наладим и переработку, а пока нам надо еще многому научиться.

Специалисты предприятия постоянно находятся в процессе обучения. Сейчас онлайн, а раньше ездили в самые передовые хозяйства не только в нашей стране, но и в мире, а также на различные выставки. Приезжали и к нам коллеги, специалисты из других хозяйств, а также европейские делегации для приобретения и обмена опытом.

Молодежь охотно остается у нас работать. Мы предоставляем жилье, достойную зарплату, которая растет в соответствии с уровнем квалификации.

В ближайшие пять лет планируем увеличить дойное стадо до двух тысяч голов за счет собственного воспроизводства. Будем развивать свиноводство. В растениеводстве компания уже добилась максимальной производительности, теперь необходимо повышать маржинальность отрасли. Увеличивать пашню не стремимся, да и стратегия Владимира Михайловича этого не предусматривала. Еще одно перспективное направление - семеноводческое. Стараемся возродить эту наукоемкую отрасль на нашем предприятии.

Справка

Посевные площади СЗАО "СКВО" составляют около 16,5 тысячи гектаров. Хозяйство выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, горох, лен и ячмень. Производственные мощности свинокомплекса загружены на 100 процентов. На разведении и откорме находится около 15 тысяч животных. Еще одно направление - КРС, поголовье составляет около 2,5 тысячи, из которых дойное стадо - 1370 голов.

Предприятие является одним из системообразующих агропредприятий Зерноградского района и всего агропромышленного комплекса Ростовской области, которое выращивает и реализует высококачественную продовольственную пшеницу, а также производит молоко и мясо, отвечающие высоким стандартам.