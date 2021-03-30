Российское птицеводство готово к инкубации

Российские компании - производители яиц и мяса курицы сообщили о заморозке цен на свою продукцию. Эта инициатива стала возможной благодаря широкому спектру мер поддержки со стороны государства.

Согласно данным Росстата, мясо кур лидирует на мясном рынке страны по темпам роста потребительских цен. С начала года оно подорожало на 8,1 процента, а за неделю с 25 февраля по 1 марта прибавило в цене 1,8 процента. За эту же неделю яйца подорожали на один процент, а с начала года - на 3,3. К проверке обоснованности повышения цен уже приступила ФАС.

Впрочем, как отмечают эксперты, подобная ситуация обусловлена рядом объективных факторов. В первую очередь, это удорожание стоимости кормового зерна, а также вспышки птичьего гриппа, которые наблюдаются в ЕС. А поскольку тамошние птицеводы являются основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик, негативная ситуация затронула и российский рынок, который был вынужден в короткие сроки переориентировать географию импорта.

Куриное мясо и яйца стали самым доступным для потребителем источником белковой пищи

В конце минувшего года, напомним, Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию инкубационного яйца с 23 предприятий Италии, 16 предприятий Чехии, а также всего спектра птицеводческой продукции из Нидерландов, где в течение года Россия закупила почти 240 миллионов инкубационных яиц. В этом году с середины марта также введены временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных в плане гриппа регионов Германии и Чехии. При этом внутренние потребности в инкубационном яйце сейчас на 20 процентов обеспечиваются за счет импорта. Как заверили в минсельхозе, для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие собственного производства.

"В частности, Минсельхоз России готовит нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Одновременно обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5 процентов, с 1 января 2023 года - до 15 процентов", - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, здесь разработан пакет дополнительных мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яйца. Среди них - увеличение лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с одного до полутора миллиардов рублей на заемщика, пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции.

Не остались без внимания и проблемы кормовой базы. Так, введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. А перевозки сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока в этом году решено субсидировать. Кроме того, компании отрасли смогут брать льготные кредиты на закупку шротов, премиксов и кормов. "Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - отметил ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Подобные оценки разделяют и в Национальном союзе птицеводов. По словам исполнительного директора союза Сергея Лахтюхова, цены на мясо птицы могут начать снижаться уже в апреле - мае.

"Рассчитываем, что к этому сроку объемы производства стабилизируются и далее начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, как следствие, возможно, мы увидим снижение цен", - прогнозирует эксперт.

Как отмечают в Национальном союзе птицеводов, в последние годы отрасль показывает стабильные результаты. Так, по итогам минувшего года прирост производства мяса птицы составил 0,3 процента. Производство яиц достигло 44,8 миллиарда штук, этот показатель увеличился на 64,6 миллиона, или 0,2 процента. Что позволило выйти на полную самообеспеченность, при этом цены на мясо птицы и яйца в последние годы сохранялись на стабильном уровне, а в 2020 году были даже ниже, чем годом ранее.

Позитивная динамика роста обещает сохраниться и в нынешнем году, особенно с учетом мер поддержки. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, такие меры поддержки отрасли, как субсидирование собственного производства и повышение ставки импортной таможенной пошлины, способны нивелировать проблему удорожания продукции птицеводства в среднесрочной перспективе. А в ближайшее время необходимо сбалансировать ситуацию на рынке инкубационного яйца, включая строгий контроль европейского импорта.

В то же время спрос на продукцию птицеводства подстегнул инвестиционные аппетиты бизнеса. К примеру, Группа "Ресурс" намерена на четверть увеличить мощность бройлерной птицефабрики в Оренбуржье. Причем инвестор планирует задействовать мощности ранее обанкротившегося предприятия с объемами выпуска инкубатора - 28 миллионов яиц в год, мощность производства мяса птицы - 40 тысяч тонн в год.

44,8 миллиарда яиц снесли отечественные куры в 2020 году

Масштабный проект планируется реализовать и в Тульской области, где столичный инвестор намерен развивать перерабатывающий пищевой кластер, который в перспективе будет включать завод по переработке птицы.

На днях после модернизации открылся новый производственный цех Якутской птицефабрики. Он рассчитан на более чем 80 тысяч птицемест и оснащен самым современным автоматизированным оборудованием. Всего же предварительные прогнозы минсельхоза страны говорят о планах производства птицы в этом году в объеме около 6,8 миллиона тонн, а яиц - 44,9 миллиарда штук.

Все эти планы и проекты имеют немаловажный аспект. Он касается социального благополучия большинства россиян в период серьезного снижения доходов из-за введения коронакризисных ограничений. Сейчас мясо курицы и яйца стали самым доступным для потребителей источником белка. Поэтому шаги по оздоровлению рынка способны самым положительным образом сказаться на продуктовой корзине широких слоев населения России.