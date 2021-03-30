В 2020 году система агрострахования с господдержкой понесла основную нагрузку по компенсации ущерба аграриев

В 2020 году страховщики Национального союза агростраховщиков выплатили аграриям России 3,1 миллиарда рублей страхового возмещения за ущерб, нанесенный природными бедствиями. Основная часть выплат - 74 процента - перечислена по договорам, заключенным на условиях агрострахования с господдержкой.

В марте Всемирная продовольственная организация ООН (FAO) опубликовала доклад, посвященный тенденциям наступления опасных природных явлений, наносящих ущерб сельскому хозяйству во всем мире - погодных аномалий, наводнений, землетрясений, биологических угроз. С началом нового тысячелетия их частота и масштаб существенно выросли: если в 70-е и 80-е годы прошлого столетия на планете регистрировалось в среднем около 90-100 опасных явлений в год, то в 10-х годах нынешнего века - уже около 360 в год. Количество погодных аномалий выросло в 4 раза, наводнений - в 6 раз.

Российский АПК также подвержен этим опасным тенденциям, которые становятся все более выраженными после относительно благополучного периода 2014-2018 годов. С 2016 года частота опасных событий выросла в течение четырех лет в 6 раз. Защитить отрасль АПК могут только системные меры, которые уже предпринимаются государством совместно со страховым сообществом. Прежде всего это агрострахование, на необходимость активного продвижения которого указал 11 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, посвященном началу весенней посевной.

В последние два года в страховой защите АПК в нашей стране происходят существенные изменения. Фактически благодаря вниманию со стороны Минсельхоза России с 2019 года восстановила свою полноценную работу общероссийская система агрострахования, основанная на единых стандартах, стабильной господдержке и более гибких условиях страхования, которые были предусмотрены изменениями законодательства. В результате в течение двух лет произошел почти пятикратный рост застрахованных площадей - с 1,2 миллиона гектаров в 2018 году до 5,6 миллиона гектаров в 2020 году. Вместе с тем уровень охвата посевов страховой защитой еще требует существенного повышения - застраховано только около 7 процентов от посевной площади в России. При этом нужно отметить, что в большинстве регионов первой десятки лидеров по размеру застрахованной площади уровень охвата страхованием уже превышает 20 процентов.

В животноводстве застрахованное поголовье увеличилось в 1,6 раза, с 5 миллионов в 2018 году до 7,8 миллиона условных голов в 2020 году. Показатели охвата в животноводстве уже сопоставимы с лучшими мировыми практиками: страховой защитой обеспечено почти 50 процентов поголовья промышленного свиноводства и почти 40 процентов птицы, в целом охват животноводческого сектора этим видом страхования достиг около 30 процентов.

В 2020 году появилось еще одно направление агрострахования с господдержкой - на условиях субсидирования им могут воспользоваться производители товарной аквакультуры. Такие полисы приобрели рыбоводческие хозяйства четырех регионов, которые застраховали почти 11 миллионов штук рыбы.

Одним из показателей развитости системы агрострахования в 2020 году стало то, что она понесла основную нагрузку по возмещению ущерба аграриям от крупнейшего комплекса неблагоприятных явлений в АПК: засухи и заморозков, которые нанесли ущерб хозяйствам южных регионов РФ, а также эпизоотий.

Одним из наиболее пострадавших в 2020 году регионов стал Ставропольский край, в котором страховые выплаты хозяйствам достигли 1,5 миллиарда рублей. Благодаря взаимодействию НСА и страховых компаний - членов союза с минсельхозом края, который обратился с соответствующей просьбой о содействии, в регионе был реализован механизм ускоренных авансовых страховых выплат в случае наступления чрезвычайной ситуации. Это позволило застрахованным хозяйствам оперативно получить средства на проведение осенней посевной. Данный опыт будет учтен и масштабирован НСА и на другие субъекты РФ в случае заинтересованности со стороны регионов.

В первом чтении принят закон, предусматривающий расширение системы агрострахования

Сегодня Ставропольский край занимает первое место в России по страхованию озимого сева: здесь застраховано 548 тысяч гектаров. В планах региона, которые подтвердил в марте перед посевной глава края Владимир Владимиров, - нарастить охват посевов страховой защитой до 1 миллиона гектаров.

В то же время в соответствии с современными задачами сельского хозяйства и обеспечением полноценной страховой защиты АПК, и в первую очередь - более широким охватом растениеводства, необходимо дальнейшее развитие системы агрострахования. Одними из главных задач при этом становятся дальнейшее повышение гибкости условий страхования, увеличение заинтересованности сельхозпроизводителей. На это нацелен законопроект, который был внесен в ноябре 2020 года в Госдуму группой законодателей и прошел первое чтение уже в марте. Он предусматривает расширение системы агрострахования новым направлением - страхованием урожая на случай наступления чрезвычайной ситуации. При этом предполагается существенное увеличение уровня субсидирования расходов на страхование для малых сельхозпроизводителей, которым государство будет оплачивать до 80 процентов стоимости такого страхового полиса. Концепция соответствующих изменений прошла обсуждение Минсельхоза России и НСА в конце 2019 года. После их принятия новые условия страхования урожая станут доступны аграриям в ближайшую посевную - возможно, уже будущей осенью. По оценке НСА, данные изменения будут способствовать росту охвата растениеводства страхованием до 25-30 процентов в перспективе ближайших лет.