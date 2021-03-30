Разведение садов интенсивного типа поможет снизить ввоз фруктов из-за рубежа

Не секрет, что отечественный агропромышленный комплекс в последние шесть-семь лет добился впечатляющих результатов в импортозамещении. По многим позициям показатели Доктрины продовольственной безопасности не только достигнуты, но и перевыполнены. Но успокаиваться рано. Например, по фруктам и ягодам рынок насыщен местным товаром всего на 40 процентов, и ежегодно в Россию завозится около 700 тысяч тонн фруктов и ягод. При этом среднестатистический житель страны потребляет 62 кило ягод и фруктов в год, а надо бы не менее 75.

Поэтому в плане развития сладко-витаминного сегмента работы для аграриев - поле непаханое, несмотря на то, что в последние годы здесь был достигнут прогресс. По данным минсельхоза, с 2014 года в целом по стране было заложено 96,8 тысячи гектаров новых садов и питомников, в 2019 году площадь закладки составила рекордные 18,2 тысячи га. "В 2020 году аграрии уверенно подошли к планке 20 тысяч гектаров, а в 2020-2025 годах планируется заложить не менее 70 тысяч гектаров многолетних насаждений", - отметил на выставке "Золотая осень-2020" директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза Роман Некрасов.

И ставку надо делать не просто на развитие садов, а садов интенсивного и суперинтенсивного типа, способных на максимальную отдачу плодов - на таком мнении сошлись участники онлайн-конференции "Импортозамещение сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства. Проекты в области садоводства, направленные на обеспечение продовольственной безопасности России", организованной международным холдингом "ЕвроМедиа" на базе отраслевого журнала "Вестник агропромышленного комплекса".

На Кубани в 2020 году собрали 421 тысячу тонн плодово-ягодной продукции, сообщил ведущий консультант отдела садоводства минсельхоза Краснодарского края Владимир Гришко. При этом из-за весенних заморозков недобрали около 100 тысяч тонн. Сады интенсивного типа - удовольствие дорогое, и без господдержки тут не вытянуть. В 2020 году на поддержку садоводства на Кубани было выделено 700 миллионов рублей (в 2012 году - 100 миллионов), благодаря финансовой помощи заложено 1700 га новых интенсивных садов. Отдача ожидается от 50 до 70 тонн с гектара. "План на 2021 год - вместе с ЛПХ получить 527,5 тысячи тонн продукции, заложить 1500 гектаров новых интенсивных садов. Совокупный объем хранилищ в крае - 253 тысячи тонн. В ближайшие два года планируется построить хранилищ еще на 100 тысяч тонн", - поделился Гришко.

Дачники частенько остаются один на один с урожаем, излишки отправляются в ближайший овраг

В Ставропольском крае с 2014 года ежегодно закладывается 600-650 гектаров садов. С 2018 года аграрии занялись интенсивным и суперинтенсивным садоводством, закладывая 200-250 га садов такого типа в год. "В 2020 году выделено на поддержку садоводства 760 миллионов рублей, компенсировано около 60 процентов затрат селян. В крае действует программа "Закладка садов суперинтенсивного типа в ЛПХ". На мини-сад площадью 10 соток выделяют 400 тысяч рублей. Агрономы крупных хозяйств консультируют частников, для них существует группа в WhatsApp. Таким образом в 2020 году заложено 807 гектаров мини-садов. На этот год аналогичные планы и по закладке садов, и по объему поддержки - 700 миллионов рублей, из которых 80 миллионов предназначены для ЛПХ. Когда частные сады начнут плодоносить, потребительские кооперативы помогут хозяевам сбыть продукцию", - сообщила начальник отдела растениеводства минсельхоза Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Опыт ставропольцев по работе с ЛПХ должен стать примером для многих регионов, поскольку частенько частники или дачники остаются один на один с обильным урожаем, излишки которого идут не на общий стол, а в компост или ближайшие овраги. "Во многих регионах дачники на 80 процентов обеспечивают себя ягодами, до 50-60 процентов - фруктами. Кое-где дачники могли бы закрыть сезонную составляющую на 50-70 процентов, однако пока это не слишком востребовано. Нужна легализация излишков продуктов. Их реализация на колхозных рынках - не выход из положения, и в конце концов дачники зарывают излишки продукции в землю, - рассказала руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. - А легализация излишков зависит в том числе от правильной работы потребительской кооперации, которая формально существует, но по факту считает проблематичной работу с садоводами-дачниками".