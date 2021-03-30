Государство сглаживает риски селян

В агростраховании с господдержкой есть позитивная динамика, но необходимо активнее продвигать это направление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном ходу подготовки к проведению весенних полевых работ в 2021 году. "Сюрпризы с погодой были и еще будут. А участие в агростраховании реально поможет нашим сельхозпроизводителям сократить возможные издержки", - подчеркнул глава кабмина.

В 2020-м на агрострахование с господдержкой было выделено 2,2 миллиарда рублей, в этом предусмотрено вдвое больше - 4,4 миллиарда. "Предполагается, что в 2021 году это в том числе позволит застраховать около 6,5 миллиона гектар, что на 28 процентов больше, чем годом ранее", - отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее в минсельхозе отмечали, что агрострахование с господдержкой привлекает все больше сельхозпроизводителей. В прошлом году, по предварительным данным, застрахованная посевная (посадочная) площадь в стране увеличилась на 14 процентов по сравнению с показателями за 2019 год, а застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных - на 28,6 процента.

По данным Национального союза агростраховщиков, объем рынка агрострахования увеличился за год на 43 процента, до 8,1 миллиарда рублей. Объем выплат по договорам, заключенным на условиях единой системы агрострахования с господдержкой, вырос более чем в четыре раза по сравнению с 2019 годом, до 2,3 миллиарда рублей. На выплаты по полисам с господдержкой приходится 76 процентов от объема всех оплаченных страховщиками аграриям в 2020 году застрахованных убытков в размере почти 3,1 миллиарда рублей.

В 2020 году было застраховано 5,6 миллиона гектар посевов, что в пять раз превышает показатель 2018 года (1,2 миллиона гектар). Сейчас застраховано 2,2 миллиона гектар озимых - более 11 процентов от высеянных осенью прошлого года 19,4 миллиона гектар сельхозкультур.

По словам президента НСА Корнея Биждова, позитивное развитие агрострахования стало возможным благодаря восстановлению и стабилизации субсидирования, а также мерам Минсельхоза России и Банка России в последние два года. Кроме того, законодательные изменения с 2019 года повысили гибкость условий страхования для аграриев.

Объем рынка агрострахования увеличился за год на 43 процента, до 8,1 миллиарда рублей

В период пандемии предприятия агропромышленного комплекса продолжали работать, так как они относятся к непрерывно действующим организациям. Страховщики изменили свои бизнес-процессы и начали более активно использовать такой инструмент, как космомониторинг. Он позволяет удаленно определять состояние посевов по индексу вегетации, дает возможность посмотреть на поле, развитие культур в ретроспективе, как это выглядело один, два, три года назад, что ожидать от этого региона, от этой культуры именно на этом месте. Применение этого инструмента было связано в том числе с тем, что из-за карантинных ограничений были сложности по перемещению между субъектами.

"Компания уже несколько лет использует инструмент космомониторинга на всех этапах страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений", - рассказал гендиректор СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.

"Мы заключаем договоры и урегулируем убытки дистационно, - продолжил эксперт. - В планах - дальнейшее развитие дистанционных каналов продаж, в том числе расширение линейки страховых продуктов в онлайн-канале и способов коммуникации с клиентами. В 2021 году будут запущены онлайн-продажи продуктов страхования домашних животных, предусматривающие как лечение, так и оказание услуг телеветеринарии".

Дальнейшие перспективы цифровизации связаны со страхованием сельскохозяйственных животных. "Во многом развитие этого направления связано с законопроектом по маркировке животных, чипизации. Его принятие позволит упростить процедуру заключения договоров, даст возможность страховщику получать полную информацию о каждом из застрахованных животных", - добавил Сергей Простатин.

В НСА отмечают, что сохраняется потребность в существенном расширении охвата сельхозпроизводителей страхованием, в том числе малых и средних хозяйств. На это направлен проект закона о дополнении системы агрострахования с господдержкой возможностью страховой защиты аграриев на случай чрезвычайной ситуации, при которой страховые выплаты должны производиться на упрощенных условиях, а финансовая нагрузка на аграриев по приобретению страховых полисов должна снизиться в несколько раз. НСА рассчитывает, что законопроект, рассмотрение которого Госдумой в первом чтении запланировано на весеннюю сессию, а также внимание к этой проблеме первых лиц государства послужат дальнейшим фактором развития системы страховой защиты АПК. "Принятие закона станет дополнительным драйвером в развитии рынка как раз для тех регионов, где стоимость классического агрострахования с господдержкой достаточно велика для страхователей", - считает Сергей Простатин.

"Мы прогнозируем продолжение роста рынка агрострахования в России, потому что его потенциал в полной мере еще не раскрыт, - отметил глава СК "РСХБ-Страхование". - Рост рынка во многом обусловлен подъемом всей отрасли сельского хозяйства в России. Также на развитие сегмента влияют законодательные инициативы Минсельхоза России и Банка России, направленные на популяризацию агрострахования. Еще один фактор - рост конкуренции между страховщиками, в том числе в тех регионах, которые относятся к высокорискованным и их еще недавно считали не совсем интересными для страхования".

Мнение

Несмотря на активное развитие агрострахования в последние годы, в том числе с господдержкой, охват растениеводства страховой защитой в России остается небольшим. О перспективах расширения рынка и необходимых для этого мерах "РГ" рассказал руководитель Центра сельскохозяйственного страхования компании "Росгосстрах" Вадим Константинович.

Как на динамику агрострахования повлияла пандемия? Появились ли у "Росгосстраха" новые программы для страхователей? Насколько гибкие условия страхования для них?

Вадим Константинович: Пандемия оказала ощутимое давление на экономику в целом, но в этот период агрострахование достигло позитивных результатов. Отчасти причина этому - сама отрасль. Несмотря ни на какие вирусы, люди не перестанут питаться. Агропромышленный комплекс - это производство непрерывного цикла, он не может остановиться.

Мы быстро адаптировались к работе в нестандартных условиях: в кратчайшие сроки пересмотрели все бизнес-процессы, разработали эффективные алгоритмы работы с аграриями, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, и смогли обеспечить страховой защитой всех желающих. Причем предусмотрели разнообразие программ для аграриев.

Какая у вас динамика сборов и выплат в агростраховании в прошлом году по сравнению с предыдущими периодами?

Вадим Константинович: В 2020 году у нас почти трехкратное увеличение страховой премии по сельхозстрахованию. Но и объем выплат впечатляет. В результате заморозков, засухи и суховеев в ЮФО и СКФО, особенно в Краснодарском и Ставропольском краях, погибла значительная часть урожая зерновых, фруктов, пропашных культур. Пострадавшим аграриям "Росгосстрах" уже выплатил более 850 миллионов рублей досрочно, чтобы они смогли провести осеннюю посевную кампанию без финансовых проблем.

Какой сейчас уровень конкуренции в сегменте? Насколько агрострахование интересно "Росгосстраху" и другим страховщикам? Насколько равномерно агрострахование развивается в регионах (в том числе высокорискованных), по вашему мнению?

Вадим Константинович: Спрос на агрострахование растет, но в разных субъектах РФ неодинаково и в большей части зависит от позиции региональных органов управления АПК и объемов софинансирования.

Начинают проявлять заметный интерес к агрострахованию страховые компании, ранее не занимавшиеся этим видом страхования. Все это говорит о больших перспективах и имеющемся потенциале.

"Росгосстрах" намерен наращивать свое присутствие в этом сегменте, разрабатывать новые виды страхования и специальные программы, учитывающие желания аграриев и региональные агроклиматические условия.

Какой прогноз развития рынка агрострахования у вас на 2021 год? Какие меры нужны для расширения охвата сельхозпроизводителей агрострахованием?

Вадим Константинович: В этом году сумма государственных субсидий на агрострахование удвоена - это более 4 миллиардов рублей. Перспективы развития рынка большие, в том числе за счет внедрения в систему агрострахования примерно к середине года защиты от чрезвычайных ситуаций.

В то же время, несмотря на быстрое восстановление рынка агрострахования и почти пятикратный рост охвата посевов страховой защитой в 2020 году - с 1,2 миллиона гектаров в 2018 году до 5,6 миллиона гектаров 2020 году - и 3 миллиарда рублей страховых выплат аграриям за 2020 год, страхование еще не обеспечивает защитой значимую часть рисков растениеводства. В 2020 году охват растениеводства страховой защитой достиг только 6,3 процента от посевных площадей России, и это представляет существенную проблему в ситуации, когда крупнейшие аграрные страны мира активно развивают агрострахование.

Для большего расширения агрострахования нужно предусмотреть широкий перечень страховых программ, чтобы аграрии могли выбирать подходящую для себя. Необходимы активная поддержка со стороны органов региональной власти и дальнейшее развитие законодательства в сфере сельхозстрахования.

Финансовый ущерб от чрезвычайных ситуаций часто не только равен экономическим результатам деятельности сельхозпредприятий, но иногда даже превышает их. Помощь из бюджета в виде компенсации всегда меньше экономического ущерба. А страхование было и остается важнейшим инструментом защиты от погодных рисков и позволяет сохранить финансовую устойчивость предприятий агропромышленного комплекса.