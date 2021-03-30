Увеличен объем финансовой помощи перспективным малым хозяйствам

По данным минсельхоза, в прошлом году, когда бушевала пандемия, доля фермеров в общем производстве сельхозпродукции увеличилась с 13,7 до 14,3 процента. Рост объема производства продовольствия от фермерских хозяйств составил 3,8 процента, тогда как весь АПК показал рост в полтора процента.

Так, фермеры произвели треть всего зерна - 39,4 миллиона тонн (плюс 11,2 процента к 2019 году). За фермерами почти четверть продукции садоводства; доля малых хозяйств здесь увеличилась за последние пять лет с 10 до 23 процентов. В прошлом году сбор плодов и ягод в организованном секторе составил рекордные 1,22 миллиона тонн. В животноводстве во многом именно фермеры смогли обеспечить рост поголовья - за последние пять лет прирост производства скота и птицы (на убой) составил 25, молока - 38, яиц - 45 процентов.

При этом фермерам государство выделяет почти треть всех средств. В 2021 году на их поддержку предусмотрено 19 миллиардов рублей. Самая востребованная мера поддержки - льготные кредиты. В прошлом году их сумма выросла более чем в полтора раза и составила 39,65 миллиарда. Выросла и сумма "коротких" кредитов - до 58 миллиардов рублей.

Как пояснили "РГ" в минсельхозе, только по линии федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" на развитие малого агробизнеса направлено 3,8 миллиарда рублей.

Это позволило оказать поддержку почти 1,3 тысячи фермеров и 277 сельхозкооперативам. В малое и среднее предпринимательство в АПК в прошлом году удалось вовлечь более 22 тысяч человек.

Кроме того, существенная помощь сельским предпринимателям в 2020 году была оказана в рамках главной госпрограммы АПК. Фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам направлено 10,1 миллиарда рублей грантовой поддержки из федерального бюджета. С их помощью поддержано более 1,6 тысячи проектов начинающих фермеров, 552 проекта семейных ферм и 174 проекта по развитию материально-технической базы кооперативов.

"Общий объем адресной поддержки фермеров и кооперативов в 2020 году составил около 14 миллиардов рублей. В целом же по всем видам господдержки в рамках госпрограммы АПК малые формы хозяйствования получили около 28 миллиардов", - подсчитывают в ведомстве.

На развитие малого агробизнеса государство направит в этом году 3,8 миллиарда рублей

С этого года меры по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации продолжены в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Из федерального бюджета в регионы уже направлено более 5 миллиардов рублей, которые позволят поддержать не менее полутора тысяч фермерских хозяйств и кооперативов.

Кроме того, в этом году у фермеров появилась возможность получать гранты при наличии задолженности по налогам, не превышающей 10 тысяч рублей. По просьбе фермеров Дальнего Востока была увеличена доля гранта на развитие семейных ферм в общей стоимости проекта с 60 до 70 процентов. Для фермеров, реализующих проекты "Агростартап", снижено требование по созданию рабочих мест. Среди других нововведений - грант "Агропрогресс", направленный на стимулирование инвестиционной активности малого агробизнеса.

Тем временем

Чтобы исключить дублирование мер поддержки фермеров, с 2021 года гранты новым КФХ будут предоставляться по линии гранта "Агростартап", сообщили "РГ" в минсельхозе. Кроме того, фермеры и ИП, зарегистрированные более года, имеют право на получение гранта на развитие семейных ферм. Для развития малого агробизнеса и стимулирования его инвестиционной активности появился новый грант для малого и среднего предпринимательства в АПК (кроме фермерских хозяйств) "Агропрогресс". "Проекты "Агропрогресс" будут реализовываться только на принципах проектного финансирования с участием инвестиционных кредитных средств и будут направлены на создание новых и модернизацию существующих объектов производства сельскохозяйственной продукции", - уточнили в ведомстве.