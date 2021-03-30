Пандемия не помешала реализации аграрных проектов в Сибири

В Новосибирской области на днях открыта первая очередь самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра (ОРЦ). Проект "РусАгроМаркет-Новосибирск" реализован на территории новосибирского промышленно-логистического парка. Только на первом этапе к работе планируется привлечь не менее 900 человек. Как отметил глава области Андрей Травников, такой формат рассчитан на клиентов любой категории и масштаба - от фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Объем уже вложенных в проект инвестиций составляет более восьми миллиардов рублей, общий объем - 16,5 миллиарда рублей.

Тепличными овощами Новосибирская область себя обеспечивает полностью. Около четверти выращенной зелени отправляется на продажу в другие регионы. Фото: Татьяна Кравченко

Надо сказать, что в регионе, несмотря на пандемию и ограничительные меры, продолжается техперевооружение и модернизация сельхозпредприятий, строительство теплиц, животноводческих и молочных ферм.

По данным областного минсельхоза, в прошлом году в стадии реализации находились десять крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 56 миллиардов рублей. Ими охвачены практически все направления АПК - тепличное овощеводство, птицеводство, свиноводство, молочное животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленности. С запуском проектов будет создано более 500 рабочих мест.

В 2020 году в селе Елбань Маслянинского района введен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс, строительство которого было завершено в конце 2019-го. На проектную мощность в 62 тысячи тонн молока в год предприятие планирует выйти в 2024 году. По данным компании "Сибирская нива" (входит в агрохолдинг "ЭкоНива"), новый комплекс рассчитан на содержание шести тысяч коров. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 миллиарда рублей, создано 130 рабочих мест. На предприятии смонтированы две доильные "карусели", система водоочистки, пять вертикальных танков-охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, помещение оборудовано компьютерной системой управления стадом.

На 2021-2024 годы запланирован еще ряд крупных проектов общей стоимостью свыше 23 миллиардов рублей. Это и сыродельный завод, мясокомбинат, птицефабрика по выращиванию утки, завод по производству соленых закусок, комплекс по выращиванию грибов, фабрика по производству кормов для домашних животных.

Но не только крупные и известные предприятия прирастают новыми комплексами и увеличивают поголовье, отмечают в минсельхозе. В конце этой зимы в селе Верх-Урюм Здвинского района запущена новая животноводческая ферма на 300 голов (после третьего этапа строительства на ферме будет содержаться 1000 голов КРС). Инвестпроект с марта 2020 года реализует предприятие "Урюмское".

По словам зампреда правительства - министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, открытие такой фермы - пусть и не столь большой в масштабах региона - является значимым событием для отрасли и определяет вектор развития молочного скотоводства.

Активно в регионе развивается тепличное хозяйство. "Буквально за последние годы в Новосибирской области построен ряд крупных тепличных комплексов, регион не просто достиг самообеспеченности по тепличным овощам, но и превысил этот порог: мы уже производим больше, чем необходимо для внутреннего потребления, и более 25 процентов вывозим за пределы региона", - прокомментировал Евгений Лещенко.

Вслед за овощными культурами и салатами в этом году впервые в регионе применена технология выращивания цветов в закрытом грунте. Сменить ассортимент решился тепличный комбинат "Новосибирский", здесь под цветы отдали два гектара площади, закупили в Нидерландах дорогостоящий посадочный материал. В планах - развернуть хозяйство на восемь гектаров и засадить их не только розами, но и герберами, хризантемами.

По словам генерального директора комбината Михаила Григоренко, местные розы ничем не уступают импортируемым по внешнему виду, а по качеству превосходят. На участке планируется получать семь миллионов роз в год. Поставлять продукцию планируют не только в пределах Новосибирской области, но и в соседние регионы.

Значительную роль в развитии АПК и реализации инвестпроектов играют механизмы государственного регулирования и господдержки отрасли, которая в 2020 году составила 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,9 миллиарда выделены из областного бюджета. Ее получили 1749 субъектов. "Сейчас в области действует сорок одно направление поддержки отрасли. В течение последних двух лет введены, например, субсидии для приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений. В 2020 году на это дополнительно направлены 200 миллионов рублей", - сообщил Евгений Лещенко.

При подготовке к комплексу весенне-полевых работ, который оценивается в 10 миллиардов рублей, упор делается на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. На это будет направлена наиболее существенная часть финансовых ресурсов - 6,2 миллиарда рублей.

При этом, как сообщили в министерстве, финансовая поддержка аграриев со стороны государства в 2021 году, несмотря на сложности формирования бюджета, сохранится на прежнем уровне - около трех миллиардов рублей. Сельхозпроизводителям уже перечислено более полумиллиарда рублей.

При подготовке к комплексу весенне-полевых работ упор делается на приобретение удобрений и средств защиты растений

Еще одна затратная статья - приобретение техники. Уже в этом году существенный объем средств господдержки - более одного миллиарда рублей - направлен на возмещение части стоимости приобретенной аграриями техники и оборудования. Причем финансируется эта мера из регионального бюджета.

Новосибирские сельхозпроизводители с начала года приобрели 405 единиц новой техники и оборудования на 1,4 миллиарда рублей. Из крупной сельхозтехники по количеству лидируют трактора - их закуплено 70 единиц, а также 15 зерноуборочных комбайнов. Всего в текущем году планируется приобрести 1065 единицы техники на общую сумму 6,2 миллиарда рублей.

"В прошлом году нашими сельхозпроизводителями приобретено довольно много дорогостоящей современной техники как зарубежного, так и отечественного производства. В том числе приобретены высокопроизводительные, функциональные, оснащенные цифровыми системами трактора и комбайны", - рассказал глава регионального минсельхоза.