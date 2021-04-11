Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов "СберИндекса" сообщили, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое - до более 15 тысяч. Прогноз основывался на математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.

"Я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание", - отметил ученый в комментарии "Интерфаксу".

Ученый также добавил, что не видел ни одной "обкатанной" математической прогностической модели.

Выводы о резком подъеме заболеваемости COVID-19 ранее опровергли и в самом Сбербанке. В пресс-службе кредитной организации отметили, что журналисты "самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта "СберИндекс".

"Они (данные. - прим.ред.) показывают сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно", - заявили банке.