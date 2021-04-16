Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных

"Спутник V" сможет защитить от коронавируса и животных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков вакцины Александра Гинцбурга. По словам академика, кошек и собак следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса. Но поскольку количество вакцины сейчас ограничено, сначала надо людей привить.

"Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле и при этом тоже работает", - добавил специалист. В Центре Гамалеи, который возглавляет Гинцбург, доклинические испытания "Спутник V" проводились именно на животных.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время начнется промышленный выпуск вакцины "Карнивак-Ков", предназначенной для профилактики COVID-19 среди домашних животных.

Добавим, что пока в России подтверждено всего два случая, когда коронавирусная инфекция передавалась от человека к животному: заболевали коты.