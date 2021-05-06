В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков

Перед покупкой антисептика необходимо убедиться, что у него есть государственная регистрация. Все препараты для кожи в Росси проходят обязательную проверку, рассказали в Роспотребнадзоре.

"Ученые НИИ дезинфектологии тестируют каждое средство на эффективность и безопасность. Если экспертиза пройдена успешно, то оформляется свидетельство о госрегистрации, которое выдается производителю продукта. Номер следует искать на упаковке, а проверить его можно в реестре на сайте Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Если производители указали, что средство применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции, то его можно использовать для профилактики распространения коронавируса. Если в инструкции указаны только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет.

Ранее дерматологи рассказали о принципах использования антисептиков. Если кожа здорова, то максимально применять его можно не чаще трех раз в день. Для того, чтобы избежать сухости на руках, стоит обратить внимание на препараты с глицерином, экстрактом алоэ, а главное с меньшим содержанием спирта. Выбирать дезинфицирующее средство каждый может исходя из личных предпочтений, но при использовании любого из них надо обязательно защищать и питать кожу, а потому через пять-десять минут после нанесения антисептика стоит воспользоваться увлажняющим кремом.