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07.05.2021 08:49
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ собрал новый полноприводный "Соболь": первое фото

Текст: Валерий Карташов

В конце 2020 года было рассекречено семейство "Соболь" нового поколения. Заднеприводные прототипы показывали для выбора оптимальных решений по ряду элементов конструкции.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Теперь в Сети появился снимок полноприводного "Соболя NN". Судя по фото, модель представлена в виде грузового фургона с низкой крышей. Автомобиль также отличает увеличенный дорожный просвет, система полного привода и односкатная ошиновка задней оси. Экземпляр находится на некой производственной территории.

К слову, в марте прошлого года новый "Соболь" с колёсной формулой 4х4 замечали во время испытаний на дорогах Нижнего Новгорода.

"Соболь NN" получил кабинные модули от "ГАЗели Next" и переднюю часть кузова от "ГАЗели NN" (New Next). Передок имеет линзованные фары, бампер с ПТФ, решётку радиатора с хромированным молдингом, рельефный капот, другие крылья. Интерьер должен быть оборудован современной панелью с 9-дюймовой мультимедиа и с оригинальным щитком приборов.

По технической части ожидается 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатая "газовская" механическая коробка передач. Не исключено и появление автоматической трансмиссии.

По предварительным данным, "Соболь NN" пройдёт сертификацию в 2021 году. При этом модель включена в план производства на 2022 год.

Что касается "ГАЗели NN", то Горьковский автозавод уже собрал партию из двух десятков автомобилей. Новая "ГАЗель" дебютирует в этом месяце.

#ГАЗ