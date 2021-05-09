Неврученные награды героев-фронтовиков взывают к памяти потомков

Уже шестой год мы ведем в "Российской газете" проект "Звезды Победы" - рассказываем о героях Великой Отечественной войны, погибших и вернувшихся, чьи боевые награды по разным причинам и обстоятельствам военного времени остались неврученными. И за это время у нас появилось много соратников, друзей и партнеров во многих регионах России и за ее пределами.

Отец и дочь Нахушевы из Баксана в своем бескорыстном поиске давно вышли за пределы родной для них Кабардино-Балкарии, где Ахмед Беталович работает главным государственным налоговым инспектором в Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по КБР, а Диана заканчивает первый курс магистратуры в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова. И мы об этой их работе не раз рассказывали, представляя наиболее яркие результаты.

Большая часть наградных документов с именной информацией в Центральном архиве Минобороны РФ уже оцифрована. Фото: Михаил Синицын

- Да, мы вышли за пределы республики, помогаем находить героев и их награды семьям фронтовиков в других регионах России, - поделился со мной в канун Дня Победы Ахмед Нахушев. - В феврале 2018 года на митинге, посвященном 75-й годовщине освобождения Майкопа от немецко-фашистских захватчиков, глава Адыгеи Мурат Кумпилов передал удостоверения к ордену Славы III степени и медали "За оборону Кавказа" красноармейца Масхуда Камбулатовича Афашагова, погибшего в бою 25 августа 1944 года, его внуку Рустему Афашагову.

А 22 июня того же 2018-го, в час, когда началась война, жители Успенского района Краснодарского края присоединились ко Всероссийской акции "Свеча памяти" и собрались у мемориала в районном центре. И там сыну минометчика Махмуда Ахмедовича Макаова из аула Кургоковский, погибшего за 45 дней до Победы и награжденного орденом Славы III степени и медалью "За оборону Кавказа", были торжественно переданы удостоверения к этим наградам.

Мы вели и продолжаем вести поиск в отношении воинов, которые погибли, защищая Кабардино-Балкарию. Один из них - красноармеец Сармандеев Илендей Илендеевич из Татарстана, он погиб при обороне села Кишпек. Мы помогли его внучке собрать подтверждающие документы, в результате она получила удостоверение к медали "За оборону Кавказа", которая полагалась Сармандееву.

В городе Старый Оскол Белгородской области на митинге в честь Дня Победы 9 мая 2019 года Станиславу Георгиевичу Мироненко передали удостоверение к медали "За оборону Кавказа" его деда, интенданта III ранга Мироненко Степана Федоровича, погибшего в бою за высоту "910" близ Атажукино. А в Калининграде в те же майские дни 2019 года удостоверение к такой же медали на имя сержанта Жадан Василия Григорьевича, погибшего в бою при освобождении села Малка, было вручено его внучке Надежде Ивановне Киселевой…

Фото: Из поискового архива Нахушевых.

С недавних пор Нахушевы добровольно взялись помогать такому же поиску в соседних регионах Северного Кавказа - Северной Осетии и Адыгее. И целенаправленно повели эту работу, откликаясь на просьбы депутатов разного уровня, региональных землячеств, представителей политических партий и общественных деятелей. За последние полтора-два года отыскали в разных, в том числе труднодоступных источниках, много персональной информации об участниках войны, выходцах из Адыгеи и Северной Осетии, уточнили или выяснили ранее неизвестные детали их фронтовой судьбы, обнаружили у многих не врученные боевые награды, получили этому документальные подтверждения.

А в Республику Северная Осетия-Алания в самом начале 2020 года направили собранную информацию и сводный именной перечень. Направили с простым пожеланием - информировать об этом жителей и подключить, кого можно и должно, к поиску семей или кого-то из родных таких фронтовиков. Чтобы одни узнали, наконец, о судьбе своих близких, а другие смогли оформить должным образом запрос на передачу в семью наградных документов.

И чем в итоге это обернулось? Письмо-обращение проделало, увы, формальный путь: его переслали со стандартными поручениями-резолюциями "Рассмотреть", "Дать предложения" из одних властных кабинетов в другие, а вернулась вся работа, многократно увеличившись в объеме, к той же команде из двух человек - к Ахмеду и Диане Нахушевым в город Баксан Кабардино-Балкарии…

Из поискового архива Нахушевых.

Чтобы стал понятнее масштаб исследовательской и поисковой работы, проведенный двумя неравнодушными людьми в свободное от работы и учебы время, и как он соотносится с размером бедствия под именами "формализм" и "равнодушие", приведу здесь перечень на тех 60 участников войны из Северной Осетии-Алании, у которых обнаружены не врученные боевые награды.

Приложением к письму на имя главы этой республики он был отправлен из Баксана во Владикавказ 28 января 2020 года. В ответе от 11 марта 2020 года сообщалось:

"В Министерстве труда совместно с Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и Советом ветеранов республики рассмотрено Ваше обращение по вопросу содействия в проведении работы по поиску родственников участников Великой Отечественной войны согласно указанному списку. Сообщаем, что Министерство, Совет ветеранов республики и ГАУ "Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная Осетия-Алания" приступили к поиску родственников участников Великой Отечественной войны согласно указанному списку в Вашем обращении. Также сообщаем, что данная информация будет размещена в печатных средствах массовой информации, на электронных ресурсах в сети "интернет" и на телевидении".

И что же? За прошедшие год и три месяца решился вопрос только по награде сержанта Батрбека Албегова, пропавшего без вести в конце войны. И то лишь потому, что к Ахмеду Нахушему обратилась напрямую внучка этого фронтовика Лилия Цараевна Медоева. В результате удостоверение к ордену Славы III степени уже поступило из Управления президента России по государственным наградам и будет передано в семью героя.

Подтвержденные сведения о неврученном ордене Славы III степени сержанта Батрбека Албегова и еще, как минимум, тридцати его земляков уже несколько лет доступны в именной базе "Звезды Победы" на сайте "Российской газеты". Фото: Александр Емельяненков

Скажу больше: умелая и целенаправленная работа семьи Нахушевых, связанная с поиском неврученных наград и установлением солдатских судеб, такая же активность других авторов и героев проекта "Звезды Победы", встречает порой недовольство и даже раздражение должностных лиц на местном и федеральном уровнях. Их реакция во многом схожая: "Ну сколько можно?! Война, награды, бумажки из архива на давно умерших или погибших… И ради чего? Только работать мешаете".

Нравится кому-то или не нравится, но мы обязаны признать: очень многие из тех, кого мы к месту и нет называем с пафосом "защитники Отечества" оказались Отечеством надолго забыты - и погибшие, и вернувшиеся с войны. Около миллиона до сих пор не врученных и не переданных в семьи боевых наград - тому подтверждение.

И каждый такой орден или затерявшаяся с войны медаль, найденные и возвращенные в семью фронтовика, пусть и с таким непростительным опозданием, все равно что воскрешение. И память эта нужна не мертвым. Кто этого не понимает, сам себя заживо похоронил - обречен на такое же беспамятство.

Документ

Из письма главе Республики Северная Осетия - Алания:

"Мы отобрали для работы первый список участников Великой Отечественной войны, удостоенных государственных наград СССР, но не получивших их по разным причинам (данные сведения следует уточнить у близких родственников в ходе подготовки документов для запроса и подтверждения наличия неврученных государственных наград СССР):

1. Ефрейтор Албегов Батурбек (Батарбек, Батурбег) Моисеевич (Мусоевич), 1914 г.р. (1917 г.р.), призван в ряды Красной Армии в октябре 1941 года Орджоникидзевским ГВК Орджоникидзевского края, г. Орджоникидзе. Уроженец СО АССР, Гизельдонский р-н, с. Старая Таниба. Брат Мурза жил по адресу: село Чермен, Пригородный р-н, СО АССР. Награжден орденом Славы III степени (24.11.1944 г., награда не вручена) и медалью "За отвагу".

2. Гвардии старший сержант Габараев Харитон Созрыкоевич (Созрыкович), 1925 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК Северо-Осетинской АССР 27.02.1943 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Ирафский р-н, с. Урух. Он вернулся с фронта и в 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени. Награжден орденом Славы III степени (17.05.1945 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (15.09.1945 г.).

3. Старший сержант Адырхаев Мурат Хаджимуратович (Хаджи Муратович, Хиджимуратович), 1926 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК Северо-Осетинской АССР. Место рождения: с. Эльхотово Кировского р-на СО АССР. Погиб 26.01.1945 г. Награжден орденами Славы II степени (22.02.1945 г., награда не вручена), Славы III степени (06.01.1945 г.), Красной Звезды (27.09.1944 г.), медалью "За отвагу" (28.08.1944 г.)

4. Гвардии красноармеец Габеев (Гавеев) Будэн (Будэги, Будзи, Будзги) Михайлович, 1915 г.р. (1925 г.р.), призван в ряды Красной Армии Актюбинским РВК, г. Алагир, Алагирским РВК Северо-Осетинской АССР 14.06.1940 г., 22.06.1941 г. Место рождения: г. Алагир СО АССР. Погиб 13.10.1944 г. Награжден орденами Красной Звезды (30.09.1944 г.), Славы III степени (12.09.1944 г., награда не вручена),

5. Красноармеец Карданов Борис Иванович, 1918 г.р., призван в ряды Красной Армии Моздокским РВК Орджоникидзевского края 04.05.1942 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Моздокский р-н, ст. Черноярская. Он вернулся с фронта и в 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени. Награжден орденом Славы III степени (20.02.1945 г., награда не вручена)

6. Гвардии рядовой Гогаев Тимбулат (Пимбулат, Ханоут, Темирболат) Хаджулович (Хаджумарович, Хадкоморович), 1920 г.р., призван в ряды Красной Армии Садонским РВК Северо-Осетинской АССР 10.03.1942 г. (1941 г.). Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Алагирский р-н, п. В.-Згид. Он вернулся с фронта и в 1985 году был награжден орденом Отечественной войны I степени. Награжден орденом Славы III степени (04.09.1944 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (24.05.1943 г.)

7. Гвардии старший сержант Базаев Георгий Дохцикович, 1916 г.р., призван в ряды Красной Армии Архоновским РВК Орджоникидзевского края в 1941 г. Награжден орденом Славы III степени (13.08.1944 г., награда не вручена).

8. Рядовой Абуков Зандин (Зайдын) Хайзаилович (Хайзелиевич), кумык, 1897 г.р., призван в ряды Красной Армии Курпским РВК КБАССР 07.07.1942 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Курпский р-н, с. Кизляр. Он вернулся с фронта. Награжден орденом Славы III степени (10.10.1944 г., награда не вручена), медалью "За боевые заслуги" (05.09.1944 г.)

9. Рядовой Ворзиев (Варзиев) Хазби (Каззби, Казьби) Григорьевич, 1925г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским РВК 10.10.1943 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Орджоникидзе. Он вернулся с фронта и в 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени. Награжден орденом Славы III степени (06.04.1945 г., награда не вручена), медалью "За отвагу".

10. Рядовой Золоев Гази Измайлович, 1910 г.р., призван в ряды Красной Армии Дигорским РВК Северо-Осетинской АССР в 1941 г. Награжден орденом Славы III степени (21.07.1944 г., награда не вручена).

11. Гвардии старшина Бекуров Афанасий Георгиевич, 1910 г.р., призван в ряды Красной Армии Ирафским РВК СОАССР в июне 1941 г. Погиб 05.02.1945 г. Награжден орденом Славы III степени (26.01.1945 г., награда не вручена), медалью "За боевые заслуги" (15.12.1944 г.), Указом ПВС СССР от 17.06.1949 г. орденом -?. Жена Бекурова Сусьзар Иласовна, с. Сурх-Дигора, Ирафский р-н.

12. Младший сержант Лолаев Алихан Кокуевич, 1907 г.р., призван в ряды Красной Армии Правобережным РВК СОАССР в 1941 г. Место рождения: СОАССР, Правобережный БМК. Погиб 23.02.1945 г. Награжден орденом Славы III степени (08.02.1945 г., награда не вручена), двумя медалями "За отвагу" (18.08.1943 г. и 27.10.1944 г.). Жена Захова Татьяна Николаевна.

13. Красноармеец Дегоев Хазбечир Гагиевич, 1913 г.р., призван в ряды Красной Армии Правобережным РВК СОАССР в августе 1941 г. Место рождения: СОАССР. Вернулся с фронта. Был награжден орденом Славы III степени (30.05.1951 г., награда не вручена).

14. Красноармеец Дигоев Георгий Михайлович, 1917 г.р., призван в ряды Красной Армии Моздокским РВК Орджоникидзевского края 09.06. 1941 г. Место рождения: Орджоникидзевский край, Моздокский р-н, ст. Ново-Осетинская. Умер от ран 08.02.1945 г. Награжден орденом Славы III степени (19.01.1945 г., награда не вручена). Жена Дигоева Тамара Никитовна.

15. Гвардии сержант Дзантиев Захар Кириллович, 1925 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевким ГВК Орджоникидзевского края 1.12. 1942 г. Награжден орденом Славы III степени (03.02.1944 г., награда не вручена).

16. Младший сержант (сержант) Дзакуев (Дзокуев) Роман Дугеевич (Дуневич), 1923 г.р., призван в ряды Красной Армии Садонским РВК СО АССР в 1943 г. Место рождения: СОАССР, Махческий р-н, с. Махчевка. Погиб 07.08.1944 г. Награжден орденом Славы III степени (10.08.1944 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (26.07.1944 г.). Сестра Годзоева Маша Дугеевна, СО АССР, Ирафский р-н, с. Калнахта.

17. Гвардии старшина Джибилов Казбек Петрович, 1914 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским РВК СОАССР 20.06.1935 г. Вернулся с фронта. Награжден орденом Славы III степени (06.11.1947 г., награда не вручена), медалью "За оборону Кавказа" (03.11.1944 г.).

18. Младший сержант Элесханов (Елесханов) Хазири (Хизири) Мейжитович (Межидович), кумык, 1925 г.р., призван в ряды Красной Армии Курпским РВК КБАССР 06.10.1943 г. Место рождения: СОАССР, Моздокский р-н, с. Кизляр. Вернулся с фронта, 06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. Награжден орденом Славы III степени (12.10.1944 г., награда не вручена).

19. Красноармеец Бедоев Кантемир Мухаевич, 1922 г.р., призван в ряды Красной Армии Даргкохским РВК СОАССР в 1942 г. Место рождения: СОАССР, Кировский р-н, с. Хумалач. Вернулся с фронта, 06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени. Награжден орденом Славы III степени (04.06.1945 г., награда не вручена).

20. Старший сержант Адырхаев Мурат Хаджимуратович, 1926 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК СОАССР в 1943 г. Место рождения: СОАССР, Кировский р-н, с. Эльхотово. Погиб 26.01.1945 г. Награжден орденами Славы II степени (22.02.1945 г., награда не вручена) Славы III степени (06.01.1945 г.), Красной Звезды (27.09.1944 г.), медалью "За отвагу" (28.08.1944 г.).

21. Гвардии рядовой Бекуев Дмитрий Читаевич, 1903 г.р., призван в ряды Красной Армии Знаурским РВК Грузинской ССР 15.10.1942 г., Юго-Осетинская АО, Знаурский р-н. Награжден орденом Славы III степени (20.09.1944 г., награда не вручена).

22. Гвардии красноармеец Бикмурзов (Бекмурзов) Лазарь Гатсерович (Гатцерович), 1923 г.р., призван в ряды Красной Армии Дигорским РВК СОАССР в августе 1941 г. Погиб 19.04.1945 г. Награжден орденом Славы III степени (01.04.1945 г., награда не вручена).

23. Ефрейтор Каллагов (Калачов) Темболат Афакоевич, 1920 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским ГВК СОАССР в сентябре 1940 г. (в июле 1941 г.). Место рождения - СОАССР, ст. Даргкох, с. Каджим. Погиб 29.04.1945 г. Награжден орденами Отечественной войны I степени (16.05.1945 г., награда не вручена, может передали семье -?), Славы III степени (25.02.1945 г., награда не вручена), Красной Звезды (06.11.1944г.).

24. Сержант Бессолов Харитон Сергеевич, 1915 г.р., призван в ряды Красной Армии Биюк-Онларским РВК Крымской АССР 16.04.1944 (28.06.1941 г.). Награжден орденом Славы III степени (12.05.1944 г., награда не вручена).

25. Гвардии красноармеец Бесаев Таймураз Кальтимирович, 1919 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК СОАССР 15.09.1939 г. Награжден орденом Славы III степени (10.02.1945 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (18.05.1945 г.).

26. Гвардии сержант Тобоев Заур (Закир) Захарович, 1925 г.р., призван в ряды Красной Армии Дигорским РВК СОАССР 05.08.1942 г. Место рождения - СОАССР, Даргкохский р-н. Погиб 07.02.1945 г. Награжден орденами Отечественной войны I степени посмертно (08.03.1945 г., награда не вручена, может передали семье -?), Славы II степени (31.01.1945 г., награда не вручена), Славы III степени (10.09.1944 г.), Красного Знамени (10.01.1945 г.), Красной Звезды (06.11.1944 г.). Жена Тобоева Любовь Петровна - с. Дигора, Дигорский р-н, СОАССР.

27. Старший сержант Бичилов Омар Харитонович, 1923 г.р., призван в ряды Красной Армии Ирафским РВК СОАССР 05.08.1941 г. Место рождения - СОАССР, Ирафский р-н, д. Чикало. Погиб 15.01.1945 г. Награжден орденом Славы III степени (31.08.1944 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (27.12.1943 г.).

28. Старший сержант Агнаев Хаджи Батыр Курманович, 1904 г.р., призван в ряды Красной Армии Оджоникидзевским ГВК СОАССР 22.06.1941 г. Награжден орденом Славы III степени (25.04.1944 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (30.12.1942 г.).

29. Старший сержант Агнаев Саламбек Афанасьевич, 1917 г.р., призван в ряды Красной Армии Бердичевским РВК Житомирской области в 1944 г. Погиб 11.03.1944 г. Награжден орденом Славы III степени посмертно (24.03.1944 г., награда не вручена). Жена Агнаева Анастасия Харитоновна - Винницкая обл., Комсомольский р-н, с. Вовчинец.

30. Старший сержант Дзакаев Семен Яковлевия, 1913 г.р., призван в ряды Красной Армии Молотовским РВК Орджоникидзевского края 06.11. 1942 г. Награжден орденом Славы III степени (02.11.1944 г., награда не вручена), медалью "За оборону Кавказа" (27.05.1945 г.).

31. Младший сержант Дзгоев Знаур (Зинур) Исламович, 1913 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК Ставропольского края 05.02. 1943 г. Место рождения Ставропольский край, Кировский р-н, с. Эльхотово. Погиб 10.12.1944 г. Награжден орденами Славы III степени (16.08.1944 г., награда не вручена), Красной Звезды (15.04.1944 г.), медалью "За отвагу" (11.08.1944 г.).

32. Старший сержант Дзгоев Батгари Магаметович, 1909 г.р., призван в ряды Красной Армии Даргкохским РВК СОАССР 30.07. 1941 г. Награжден орденом Славы III степени (25.11.1944 г., награда не вручена).

33. Сержант Кастуев Захар Асахмедович, 1916 г.р. (1918 г.р.), призван в ряды Красной Армии Нальчикским РВК КБАССР 23.06.1941 г. Место рождения СОАССР, Правобережный р-н, с. Замолкул. Погиб 16.04.1945 г. Награжден орденом Славы III степени (03.03.1945 г., вряд ли награду успели вручить), медалью "За отвагу" (29.05.1944 г.).

34. Лейтенант Марзоев Дзибо Хасакоевич, 1908 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК СОАССР в августе 1941 г. Место рождения СОАССР, Кировский р-н, с. Ставд-Дурт. Погиб в феврале 1945 г. Награжден орденом Красного Знамени (02.03.1945 г., награда не вручена). Жена Морозова Серафима Сафроновна, с. Ставд-Дурт Кировского района.

35. Гвардии лейтенант Каиров Сосланбек Давкуевич, 1912 г.р., призван в ряды Красной Армии Ирафским РВК СОАССР в 1942 г. Место рождения СОАССР, Ирафский р-н, с. Лескен. Погиб 21.04.1945 г. Награжден орденом Красного Знамени (12.04.1945 г., награда не вручена). Жена Каирова Салихат Зауровна, с. Лескен Ирафского района.

36. Старший лейтенант Цаллагов Батырбек Гикоевич, 1903 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским ГВК 07.03. 1942 г. Место рождения СОАССР, Даргкохский р-н, с. Лескен. Погиб 17.03.1945 г. Награжден орденом Красной Звезды (21.03.1945 г., награда не вручена). Жена Цаллагова Зинаида Дзипкаевна, г. Дзауджикау.

37. Старший лейтенант Едзиев Урусхан (Урускан) Степанович (Станонович), 1914 г.р., призван в ряды Красной Армии Садонским РВК СОАССР. в декабре 1941 года. Место рождения: п. Садон Садонского р-на СО АССР. Погиб 24.04.1945 г. Награжден орденами Александра Невского (16.03.1945 г., не уверены, что успели вручить награду), Отечественной войны II степени (08.08.1944 г.), медалью "За отвагу" (12.12.1943 г.). Жена - Едзиева Надежда Александровна.

38. Старший лейтенант Габеев Сазур Тадрукович (Татрукович), 1910 г.р., призван в ряды Красной Армии 22.02.1942 года Ирафским РВК СОАССР. Уроженец СО АССР, Ирафский р-н, с. Стурдигора. Жена Габеева Айсадо Сафаевна жила по адресу: село Толдзгун, Ирафский р-н, СО АССР. Награжден орденом Красной Звезды (09.02.1945 г., награда не вручена) и медалью "За отвагу". Погиб 08.02.1945 г.

39. Старший лейтенант Цуров Майрам Джетогазович, 1914 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским РВК СОАССР. Место рождения: с. Гизель Орджоникидзевского р-на СОАССР. Погиб 10.04.1945 г. Награжден орденами Александра Невского (07.03.1945 г., не уверены, что успели вручить награду), Отечественной войны I степени (15.05.1945 г. награда не вручена, может быть передали семье - ?), Отечественной войны I степени (18.10.1944). Жена - Цурова Вера Абисаловна.

40. Красноармеец Голаов (Галаов) Гаппо Агулаевич (Огулович), 1902 г.р., призван в ряды Красной Армии Садонским РВК СОАССР 19.09.1942 г. Место рождения: СОАССР, Садонский р-н, с. Мизур. Погиб 06.02.1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени (22.02.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?), медаль "За отвагу" (02.02.1945 г., не успели вручить награду). Жена Голаова Вера Дзоджиевна.

41. Гвардии сержант Кучиев Яков Уголкович, 1912 г.р., призван в ряды Красной Армии Садонским РВК СОАССР в 1941 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР. Погиб 02.03.1945 г. Награжден орденами Красной Звезды (21.02.1945 г., награда не вручена), Отечественной войны II степени, (01.09.1944 г.), медалью "За отвагу" (06.06.1944 г.). Жена Кучиева Клавдия Алексеевна, с. Тиб Садонский р-н, СОАССР.

42. Гвардии ефрейтор Караев Михаил Николаевич, 1896 г.р., призван в ряды Красной Армии Алагирским РВК КБАССР в 1941 г. Место рождения: СОАССР, г. Алагир. Погиб 04.02.1945 г. Награжден орденом Красной Звезды (10.02.1945 г., награда не вручена), медалью "За боевые заслуги" (29.12.1944 г.). Жена Караева Елизавета Касбулатовна.

43. Ефрейтор Засеев Антон Басламович (Бесланович), 1910 г.р., призван в ряды Красной Армии Кировским РВК СОАССР 18.08.1941 г. Место рождения: СОАССР, Кировский р-н, ст. Знаменская. Погиб 24.04.1945 г. Награжден орденом Красной Звезды (07.05.1945 г., награда не вручена), медалью "За отвагу" (02.03.1945 г.). Жена Ольга Каймановна, мать Засеева Гиги - с. Фасраг, Джафский р-н, Юго-Осетинской АО ГССР.

44. Старший лейтенант Бугулов Каурбек Гагурбекович, 1915 г.р., призван в ряды Красной Армии 24.02.1942 года Правобережным РВК Северо-Осетинской АССР. Уроженец СО АССР, ст. Беслан, Сельирстан. Жена Габеева Айсадо Сафаевна жила по адресу: село Толдзгун, Ирафский р-н, СО АССР. Награжден орденом Отечественной войны I степени (01.02.1945 г., награда не вручена, может передали семье -?). Погиб 10.02.1945 г.

45. Капитан Ревазов Иван Гацирович, 1909 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским РВК СО АССР 4 ноября 1931 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Дзауджикау. Награжден орденами Александра Невского (11.02.1945 г., награда не вручена) Отечественной войны I степени (18.09.1944 г.), Отечественной войны II степени (07.04.1945 г., награда не вручена, может передали семье -?), Красной Звезды (25.12.1943), медалью "За оборону Ленинграда" (07.11.1944). Погиб 04.02.1945 г. Жена - Ревазова Дарья Каспулатовна.

46. Лейтенант Черджиев Инал Бециевич, 1913 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским РВК Северо-Осетинской АССР в ноябре 1939 г. Место рождения: с. Дзуарикау, Орджоникидзевский р-н, СО АССР. Погиб 18.03.1945 г. Награжден орденами Отечественной войны II степени (16.03.1945 г. награда не вручена, может быть передали семье - ?), Красной Звезды (13.10.1944 г.). Жена - Черджиева Вера Ильинична.

47. Младший сержант Сахилов Альбек Харитонович, 1905 г.р., призван в ряды Красной Армии Орджоникидзевским РВК СО АССР в 1941 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Орджоникидзе. Погиб 29.04.1945 г. Награжден орденами Отечественной войны II степени (31.05.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?), Красной Звезды (02.11.1944 г.) медалью "За боевые Заслуги" (26.07.1944г.). Жена Сахилова Ш.З..

48. Старшина Макеев Чермен Захарович, 1916 г.р., призван в ряды Красной Армии Алагирским РВК СО АССР 03.12. 1942 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Дигорский р-н. Погиб 07.03.1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени (30.03.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?), медалью "За отвагу" (25.08.1943 г.), медалью "За боевые заслуги" (03.08.1944 г.). Жена Цебова Феня Курбановна.

49. Капитан Слонов Казбулат Агкоевич, 1913 г.р., призван в ряды Красной Армии Красноуральским РВК Свердловской области 25.05.1940 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Даргкохский р-н, с. Карджин. Умер от ран 26.01.1945 г. Был награжден орденом Отечественной войны I степени (24.03.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?), орденом Отечественной войны II степени (28.10.1943 г.), медалью "За отвагу" (21.03.1943 г.), медалью "За оборону Сталинграда" (31.07.1943 г.). Жена Кузнецова Александра Михайловна.

50. Гвардии капитан Карданов Соломон Александрович, 1910 г.р., призван в ряды Красной Армии Сталинским РВК Московской области в 1940 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Дигорский р-н, с. Дигора. Погиб 20.03.1945 г. Был награжден орденом Отечественной войны II степени (10.04.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?).

51. Майор Тучаев Георгий Гергиевич, 1910 г.р., призван в ряды Красной Армии Больше-Коровинским РВК Рязанской области в 1930 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Алагит. Погиб 31.03.1945 г. Был награжден орденом Отечественной войны II степени (05.06.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?). Дочь Тучаева Ира Георгиевна.

52. Лейтенант Цахоев Тимофей Алексеевич, 1903 г.р., призван в ряды Красной Армии Дзауджикауским РВК СО АССР в июне 1943 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Дзауджикау (с. Милшети). Погиб 26.04.1945 г. Был награжден орденами Отечественной войны I степени (22.05.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?), Красной Звезды (03.03.1945 г.). Сестра Цахоева Мария Алексеевна (г.Дзауджикау).

53. Лейтенант Джанаев Иван Алексеевич, 1915 г.р., летчик, призван в ряды Красной Армии в 1935 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Орджоникидзе. Погиб 17.03.1945 г. Был награжден орденами Отечественной войны II степени (15.01.1945 г.), Красной Звезды (06.02.1945 г., награду вряд ли успели вручить). Жена Джанаева Ирина Алексеевна.

54. Гвардии инженер капитан Калаев (Калоев) Джамбулат Агубеевич, 1911 г.р., призван в ряды Красной Армии Дзержинским РВК Ленинградской обл., в 1935 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Ардонский р-н, с. Ардон. Погиб 18.03.1945 г. Был награжден орденами Отечественной войны I степени (08.06.1945 г. награда не вручена, может быть передали семье - ?), Красной Звезды (08.09.1944 г.). Жена Калоева Надежда Борисовна.

55. Капитан Кулов Асламурза Татарканович, 1911 г.р., призван в ряды Красной Армии Пугачевским РВК Саратовской обл., в 1939 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Орджоникидзевский р-н. Погиб 26.03.1945 г. Был награжден орденами Отечественной войны I степени (28.04.1945 г. награда не вручена, может быть передали семье - ?), Отечественной войны I степени (11.10.1944 г.), Отечественной войны II степени (09.10.1943 г.), медалью "За оборону Ленинграда" (12.08.1943 г.). Жена Кулова Мария Ивановна, г. Пугачев.

56. Майор Миндзаев Хаджибекип (Хадзибекир) Заурович, 1909 г.р., призван в ряды Красной Армии Дигорским РВК СО АССР 20.03.1941 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Дигорский р-н, с. Сурги-Дигор. Награжден орденами Отечественной войны I степени (18.09.1944 г.), Отечественной войны II степени (07.04.1945 г., награда не вручена, может передали семье -?), Красной Звезды (25.12.1943), медалью "За оборону Ленинграда" (07.11.1944). Погиб 31.01.1945г. Жена - Миндзаева Сара Юлкановна.

57. Гвардии сержант Малиев Таубит Кикоевич, 1916 г.р., призван в ряды Красной Армии Ирафским РВК Северо-Осетинской АССР 15.11.1939 г. Место рождения: с. Стурдыгор, Махческий р-н, СО АССР. Погиб 21.01.1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени (10.02.1945 г. награда не вручена, может быть передали семье - ?), медалью "За отвагу" (30.12.1943 г.). Жена - Малиева Дарья Георгиевна.

58. Гвардии майор Цагараев Константин Акимович, 1913 г.р., призван в ряды Красной Армии Ардонским РВК в 1935 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Дзауджикау ст. Ардонская. Погиб 15.01.1945 г. Был награжден орденом Отечественной войны I степени (06.02.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?), медалью "За отвагу" (30.12.1942 г.), медалью "За оборону Кавказа" (27.04.1945 г.). Жена Цагараева Зинаида Захаровна.

59. Гвардии младший лейтенант Ваниев Аслангирей Асламурзаевич, 1908 г.р., призван в ряды Красной Армии Ховалингским РВК Таджикской ССР, Кулябская обл., в ноябре 1941 г. (Орджоникидзевским РВК СО АССР в сентябре 1943 года). Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Орджоникидзевский р-н, с. Долакод. Погиб 21.01.1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени (19.02.1945 г., награда не вручена, может быть передали семье - ?) . Жена Ваниева Рахмат Бакировна.

60. Гвардии подполковник Кцоев Петр Наликович, 24.03.1902 г.р., призван в ряды Красной Армии Дзауджикауским ГВК СО АССР в 1932 г. Место рождения: Северо-Осетинская АССР, с. Гули, с.Хаталдон. Умер от ран 09.05.1945 г. Герой Советского Союза (24.03.1945 г., вручена ли награда -?) Был награжден орденами Отечественной войны I степени (18.05.1945 г. награда не вручена, может быть передали семье - ?), Отечественной войны I степени (11.10.1944 г.), Отечественной войны II степени (09.10.1943 г.), Красной Звезды (03.11.1941 г.), медалью "За оборону Москвы" (01.05.1944 г.). Жена Кцоева Любовь Александровна, г. Дзауджикау.

В завершении следует уточнить сведения о передаче неврученных наград наследникам Героев Советского Союза:

Подполковник Бзаров Георгий Николаевич, Герой Советского Союза (15.01.1944 г.), умер от ран 23.11. 1943 г.

Майор Ахсаров Энвер Бимболатович, Герой Советского Союза (10.01.1944 г.), погиб 15.02.1943 г.

Младший лейтенант Цховребов Иван Давидович, Герой Советского Союза (22.02.1944 г.), погиб 18.12.1943 г.

До 2011 года неврученные ордена Отечественной войны I и II степеней передавались в семьи погибших и умерших фронтовиков - таков был особый статут этой награды, учрежденной в 1942 году. Однако наша практика показала, что в 20 случаях по нашей республике ордена Отечественной войны I и II степеней родственникам не были переданы и по итогам проделанной нами работы они были переданы наследникам героев в торжественной обстановке.

С уважением, Ахмед Беталович Нахушев, Диана Ахмедовна Нахушева, 28.01.2020 г."