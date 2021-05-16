Глава Минздрава призвал россиян не тянуть с вакцинацией

"Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным. Не нужно ждать, нужно ее профилактировать. "Авось" в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов", - сказал министр.

Ранее Мурашко призывал россиян носить защитные маски и соблюдать другие меры безопасности. Чтобы избежать третьей волны пандемии, необходимо позаботиться о формировании популяционного иммунитета к новому коронавирусу, а для этого нужно проходить вакцинацию.

Напомним, президент России Владимир Путин оценил ситуацию с прививками в России как хорошую. "Ситуация в стране, по оценкам специалистов, стабильна, - сказал глава государства во время выступления в Сочи 10 мая. - Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем - ее последствия". По его словам, вакцину получили 21,5 млн россиян.

Также он обратился к главам регионов с напоминанием о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации. "Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты, нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие их требования", - сказал президент.