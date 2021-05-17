В среду депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в Закон "Об образовании в РФ", которые меняют привычные для вузов правила государственной аккредитации. Дискуссия ведется уже почти три года, и вот дело, наконец, дошло до обсуждения в Госдуме. Чем не угодили действующие правила госаккредитации? И почему так важны новации?

Документ на 100 кг

Напомним, госаккредитация вуза - знак того, что государство гарантирует качество образования, а выпускники получают диплом государственного образца. От госаккредитации напрямую зависят суперважные и для самого университета, и для его студентов моменты: контрольные цифры приема, а проще - выделяемые "сверху" бюджетные места, предоставление отсрочки от армии, выплата стипендии и даже переход с одного уровня образования на другой. Без госдиплома ни один бакалавр или специалист не сможет поступить в магистратуру.

Нет госаккредитации - все эти бонусы автоматом летят в тартарары.

Что нужно сегодня, чтобы ее получить? Пройти проверку, которую проводит раз в шесть лет Рособрнадзор, - именно это ведомство выдает свидетельства о госаккредитации. Что проверяют? Уровень образования и эффективность образовательных программ. Как проверяют? А вот здесь как раз главная закавыка. По словам экспертов, процедура госаккредитации из области контроля качества давно превратилась в соревнование по сбору и заполнению документов. Требуется мощный апгрейд.

- Увы, сейчас оценивается, прежде всего, правильность оформления документов, - отмечает ректор Российского нового университета, президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов. - А чтобы все оформить правильно, вузу нужно не менее года.

От госаккредитации зависят суперважные для вузов и студентов моменты: бюджетные места, отсрочка от армии, выплата стипендий

По словам ректора РосНОУ, несколько лет назад вузу пришлось отправить по почте около 100 килограммов документов - почти 15 тысяч листов бумаги. Почему по почте? Да потому что сканирование и пересылка по электронной почте заняла бы несколько недель непрерывной работы сотрудников.

Буквы и смыслы

Что такое качество образования? В понятиях действующих правил госаккредитации - это то, как формулировки федеральных госстандартов высшего образования (ФГОС) отражены в программах, по которым ведется обучение в вузе и вузовских мероприятиях. Должно быть точное соответствие. Кроме того, в материалах рабочей группы по подготовке изменений в Закон "Об образовании в РФ" (в нее вошли специалисты профильных министерств, Рособрнадзора, Фонда "Талант и успех", ректоры и эксперты МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ВШЭ, НТУ "Сириус", МГЮА им. Кутафина и др) говорится, что иногда результатом проверки становятся не объективные данные, а субъективная трактовка экспертов, привлекаемых для проведения аккредитации. Например, на титульном листе программы написано: "основная образовательная программа" вместо "основная профессиональная образовательная программа". Эксперт признает это нарушением ФГОС и все - не видать вузу аккредитации. Но разве это справедливо?

А вот еще один весомый аргумент в пользу апгрейда госаккредитации. Раньше образовательные стандарты практически полностью определяли содержание и условия подготовки, утверждались типовые учебные планы. Однако в настоящее время мы видим: требования к подготовке специалистов меняются настолько стремительно, что закрепить ни содержание образования, ни результаты подготовки в стандартах просто невозможно. Также невозможно и менять их каждые 2-3 года, чтобы успеть за прогрессом. ФГОС, по сути, становятся просто рамочными документами, определяющими минимальные требования.

Проверка от студента

Поправки в закон на 70 процентов снизят бюрократическую нагрузку на вузы, а это минус 720 тысяч документов по 420 программам, которые университеты пока вынуждены предоставлять в Рособрнадзор.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уже не раз и сам говорил о том, что процедура госаккредитации выматывает всех: силы университетов уходят на подготовку и сбор массы документов, да и требования непомерно высоки. Теперь, по словам Музаева, все будет иначе: "В подготовленной новой модели госаккредитации не будет тонны бумаг, никакой бюрократии. Каждый декан и каждый завкафедрой будет понимать: все зависит не от бумажек".

А от чего? По задумке разработчиков поправок главным ориентиром должна стать оценка остаточных знаний студентов на всех уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Но как оценивать эти знания?

"Вузы создадут банк заданий, сами будут его модерировать, сами выбирать вопросы. А мы выступим оператором - предложим для размещения заданий одну из платформ Рособрнадзора", - рассказал о планах Музаев. - Писать проверочные работы студенты будут не всем потоком, а выборочно".

Важно: предлагается оценивать знания не на "выходе", у выпускников, а базовые знания студентов.

Бессрочная служба

Но "вишенкой на торте" в поправках стало предложение сделать аккредитацию бессрочной, а не обновлять ее раз в шесть лет. Получил один раз свидетельство - и все. Но расслабляться не стоит. Даже с заветным документом в кармане вуз не уйдет с радаров Рособрнадзора. В ведомстве заверили, что продолжат наблюдать за университетами через мониторинги и будут отслеживать скачки "температуры". И если она вдруг где-то повысится, приедут с проверкой.

Поправки в Закон "Об образовании в РФ" на 70 процентов снизят бюрократическую нагрузку на вузы, а это минус 720 тысяч документов

- Очень важно обеспечить баланс между государственной регламентацией образовательной деятельности и созданием условий для подготовки кадров с учетом современных требований, беспрепятственного внедрения новых образовательных технологий, - прокомментировал "РГ" вице-премьер, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. - Задача госаккредитации как процедуры оценки качества подготовки специалистов меняется: от проверки формального соответствия программ образовательным стандартам необходимо перейти к оценке качества образования и его результатов.

Комментарии

Николай Кропачев, ректор СПбГУ:

- Качество образования - многокомпонентное понятие, важным показателем которого является успех выпускника. Имеется в виду его востребованность и на рынке труда, и в обычной жизни, те результаты, которых он добивается, пройдя путь становления в университете. При этом для нас давно очевидно: оценивать качество результатов обучения и определять, чему учить, должны не те, кто учит, а те, кто потом принимает наших выпускников на работу. К сожалению, многие годы оценка государством качества образования в конкретном вузе полностью не зависела от мнения работодателей. Очень важно, чтобы новые подходы к госаккредитации были основаны, в том числе, и на мнении тех, кто на практике оценивает качество подготовки выпускников.

Елена Шмелева, руководитель Фонда "Талант и успех", сопредседатель Центрального штаба ОНФ:

- Обновленная процедура госаккредитации должна соответствовать современным задачам подготовки кадров, когда качество образования объективно оценивается через успешность и востребованность студентов. Система аккредитации поможет нам выделять вузы, которые наиболее успешно справляются с подготовкой специалистов. И здесь особое значение будет иметь процедура аккредитационного мониторинга.

Вопрос ребром

В минобрнауки с осторожностью относятся к идее введения бессрочной аккредитации для вузов. По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, можно ввести разные сроки аккредитации для разных групп вузов, но делать ее бессрочной не стоит.

- Тем вузам, которые доказали свою состоятельность и дорожат своим именем, надо дать возможность в несколько ином формате проходить эту процедуру​​​. Может быть, не раз в шесть лет, а совершенно в другие сроки, - сказал Фальков. - Я сторонник того, чтобы государство все-таки держало руку на пульсе, и предоставлять здесь вузам безграничную свободу было бы неправильно.

Замминистра Петр Кучеренко, в свою очередь, сделал акцент на проверку качества знаний студентов. "Не превратится ли это в вузовский ЕГЭ или в ВПР? Не пойдет ли такое же "натаскивание" на предметы в университетах, чем сейчас порой грешат школы?" - предостерег Кучеренко.