Новости

Кировский полицейский осужден за ДТП, в котором погиб ребенок 17:10
В ЦИКе ответили на предложение депутата Барышева отказаться от КОИБов 17:10
В Херсонесе появится своя золотая кладовая 17:00
"Роскосмос" выделил 318 млн руб на реализацию первой миссии РФ на Венеру 17:00
Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров 16:59
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий банкротство юрлиц 16:42
WP: Белый дом одобрил продажу Израилю оружия на 735 млн долларов 16:39
Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы 16:39
Академик Румянцев: "Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей" 16:34
Два игрока "Локомотива" попали в сборную Польши на ЧЕ по футболу 16:15
В "Единой России" заявили о хакерских атаках на сайт праймериз 16:11
В видеозвонках во "ВКонтакте" смогут участвовать более двух тысяч человек 16:04
На праймериз "Единой России" заявилось 228 депутатов Госдумы 16:03
Движение по мосту на участке Каланчевская - Курский полностью открыто 16:00
Опубликовано видео массовой драки юных хоккеистов в Саратове 15:58
Ловрен и Влашич попали в состав сборной Хорватии на Евро-2020 15:44
Онищенко призвал болельщиков вакцинироваться к Евро-2020 15:43
В двух районах Крыма град побил до 15 процентов фруктов и озимых 15:41
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 15:40
Петербуржцам предложили делиться парковкой за деньги 15:40
Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 15:27
Хоккеист Телегин покинул ЦСКА и перейдет в "Авангард" 15:22
В Гидрометцентре рассказали, что "спасло" столицу от подмосковной жары 15:22
ФАС обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства 15:22
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 16:39
Рубрика: Общество

Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Чтобы работать врачом в Москве, мало получить диплом даже самого престижного вуза. Знания и умения не только выпускников, но и работающих докторов с немалым стажем теперь будет время от времени оценивать и помогать повышать их уровень Кадровый центр департамента здравоохранения столицы, который открылся в Успенском переулке.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее

Открывая его в понедельник, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Мы создали достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо вырабатывать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Но я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно же, связано со здоровьем москвичей".

По словам мэра потребность в динамической модели, при которой идет постоянное обучение и переобучение медиков, подтверждение квалификации и контроль за ней особенно стала очевидной во время пандемии коронавируса. Качество и инновационность нового центра высоко оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который назвал его изюминкой не только в системе московского, но и всего российского здравоохранения.

Создан центр на базе Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. В пятиэтажном здании бывшего медучилища, располагавшемся по Успенскому переулку, 8, столичные власти провели капитальный ремонт с заменой всех инженерных коммуникаций. На первом этаже оборудовали стойки информации, аудитории для компьютерного тестирования, гардероб, кафе. На втором, третьем и четвертом этажах - станции практической работы, зоны экспертов, конференц-зал, переговорные, на пятом - офисы сотрудников.

Для станций практической работы закуплено 1100 единиц самого современного оборудования. Например, умение врача точно поставить диагноз наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний поможет проверить "Харви". Это самый совершенный симулятор последней модели, который способен не только имитировать шумы в сердце, но и изменение пульса, давления, смещение сердечного толчка. Для оценки знаний педиатров свои манекены и роботы симуляторы разных возрастов, от младенцев до 18-летних юношей и девушек, способные представить весь спектр детских болезней.

Есть симуляторы, предназначенные для хирургов, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей. Высокотехнологичные, они действуют очень реалистично, воспроизводя любые симптомы больного: судороги, пот, слезы, остановку сердца и так далее. Такая оснащенность дает возможность проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. Раньше такой аккредитации подвергались только ординаторы в федеральных медвузах и медицинских организациях, а также в больнице имени Боткина. Теперь же будет осуществляться так называемый входной контроль знаний при трудоустройстве в любое из столичных лечебных учреждений. Здесь же будет проводиться и периодическая аккредитация работающих специалистов и оценка их профессиональных компетенций при смене работы. Оценивать же знания будут эксперты из числа как столичных клиник, так и преподавателей вузов, которые входят в состав аккредитационных подкомиссий, ежегодно утверждаемых приказом Минздрава РФ.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Но центр будет следить не только за уровнем подготовки врачей, но и помогать им его поднимать. Например, планируется, что врачи городских поликлиник, открывающихся после капремонта, должны пройти в нем обучение - ведь там обновляется фактически все оборудование и на нем еще надо научиться работать. Кроме того, руководство медорганизаций может принять решение о внеплановой аттестации своих сотрудников и в этом ему тоже поможет кадровый центр.

Помимо обязательной, в центре будет проводиться и добровольная аттестация, например, на присвоение звания "Московский врач". Напомню, этот проект стартовал в столице в 2017 году. Более 1400 докторов сдали необходимый экзамен и получили не просто новый статус, но и 15 тысяч рублей ежемесячной прибавки к зарплате. Всего же в столице сейчас работает 49 тысяч врачей, 43 тысячи из которых охвачены системой непрерывного образования. Средняя заработная плата у столичных врачей по итогам первого квартала 2021 года - 162,7 тысячи рублей.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Правительство Минздрав Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Правительство учредило День фармацевтического работника
Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев
В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
В Екатеринбурге завели два дела по факту поножовщины у вокзала
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня