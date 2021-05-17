Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

Чтобы работать врачом в Москве, мало получить диплом даже самого престижного вуза. Знания и умения не только выпускников, но и работающих докторов с немалым стажем теперь будет время от времени оценивать и помогать повышать их уровень Кадровый центр департамента здравоохранения столицы, который открылся в Успенском переулке.

Открывая его в понедельник, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Мы создали достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо вырабатывать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Но я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно же, связано со здоровьем москвичей".

По словам мэра потребность в динамической модели, при которой идет постоянное обучение и переобучение медиков, подтверждение квалификации и контроль за ней особенно стала очевидной во время пандемии коронавируса. Качество и инновационность нового центра высоко оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который назвал его изюминкой не только в системе московского, но и всего российского здравоохранения.

Создан центр на базе Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. В пятиэтажном здании бывшего медучилища, располагавшемся по Успенскому переулку, 8, столичные власти провели капитальный ремонт с заменой всех инженерных коммуникаций. На первом этаже оборудовали стойки информации, аудитории для компьютерного тестирования, гардероб, кафе. На втором, третьем и четвертом этажах - станции практической работы, зоны экспертов, конференц-зал, переговорные, на пятом - офисы сотрудников.

Для станций практической работы закуплено 1100 единиц самого современного оборудования. Например, умение врача точно поставить диагноз наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний поможет проверить "Харви". Это самый совершенный симулятор последней модели, который способен не только имитировать шумы в сердце, но и изменение пульса, давления, смещение сердечного толчка. Для оценки знаний педиатров свои манекены и роботы симуляторы разных возрастов, от младенцев до 18-летних юношей и девушек, способные представить весь спектр детских болезней.

Есть симуляторы, предназначенные для хирургов, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей. Высокотехнологичные, они действуют очень реалистично, воспроизводя любые симптомы больного: судороги, пот, слезы, остановку сердца и так далее. Такая оснащенность дает возможность проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. Раньше такой аккредитации подвергались только ординаторы в федеральных медвузах и медицинских организациях, а также в больнице имени Боткина. Теперь же будет осуществляться так называемый входной контроль знаний при трудоустройстве в любое из столичных лечебных учреждений. Здесь же будет проводиться и периодическая аккредитация работающих специалистов и оценка их профессиональных компетенций при смене работы. Оценивать же знания будут эксперты из числа как столичных клиник, так и преподавателей вузов, которые входят в состав аккредитационных подкомиссий, ежегодно утверждаемых приказом Минздрава РФ.

Но центр будет следить не только за уровнем подготовки врачей, но и помогать им его поднимать. Например, планируется, что врачи городских поликлиник, открывающихся после капремонта, должны пройти в нем обучение - ведь там обновляется фактически все оборудование и на нем еще надо научиться работать. Кроме того, руководство медорганизаций может принять решение о внеплановой аттестации своих сотрудников и в этом ему тоже поможет кадровый центр.

Помимо обязательной, в центре будет проводиться и добровольная аттестация, например, на присвоение звания "Московский врач". Напомню, этот проект стартовал в столице в 2017 году. Более 1400 докторов сдали необходимый экзамен и получили не просто новый статус, но и 15 тысяч рублей ежемесячной прибавки к зарплате. Всего же в столице сейчас работает 49 тысяч врачей, 43 тысячи из которых охвачены системой непрерывного образования. Средняя заработная плата у столичных врачей по итогам первого квартала 2021 года - 162,7 тысячи рублей.