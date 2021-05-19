В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения с осторожностью относятся к введению ограничительных мер для непривитых от коронавируса граждан.

"Политика и стратегии в области иммунизации определяются национальными государственными органами каждой страны. Рекомендации ВОЗ направлены на демонстрацию пользы и безопасности вакцин с целью максимально возможного принятия вакцин, а не на введение обязательных требований", - пояснила "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия обязала граждан привиться от COVID-19 для любой деятельности. Об этом стало известно из опубликованного сегодня в Twitter-аккаунте министерства внутренних дел страны сообщения.

Там отмечается, что с 1 августа 2021 года граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о наличии прививки от COVID-19.