Матвиенко: Надо разъяснять людям необходимость вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в России добровольная, поэтому людям надо разъяснять пользу прививок, особенно перед отпускным сезоном. Такое мнение высказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в рабочей поездке по Кемеровской области.

"В канун лета для того, чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, отправить детей в детский лагерь, надо прививаться, - приводит ее слова ТАСС. - Людям надо разъяснять это, потому что у нас вакцинация добровольная".

"К сожалению, когда начитаешься некоторых статей в интернете, всяких страшилок, это неправильно, это фейковая информация", - добавила Матвиенко. Она уверена, что в этом вопросе надо руководствоваться только мнением врачей и санитарных служб.

Ранее в ходе поездки по Кузбассу глава Совфеда осмотрела первый временный пункт вакцинации от коронавируса в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове. В пункте вакцинации доступны три российские вакцины - "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона". Всего регионе от коронавируса привиты уже свыше 260 тысяч человек, это около 10 процентов населения региона.