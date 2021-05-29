Внедрение искусственного интеллекта приведет к новому технологическому скачку

В НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" состоялось совместное заседание комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ и Экспертного совета по научно-технологическому развитию и прикладной науке. Тема важнейшая - "Организационные, экономические и нормативно-правовые проблемы создания и использования искусственного интеллекта в интересах диверсификации и межотраслевой интеграции отечественной промышленности".

Как отметил председатель комиссии Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, исполнение поручений президента России по борьбе за технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ) требует принятия соответствующей стратегии развития ИИ. Поэтому сегодня главной задачей является законодательная работа - создание нормативно-правовых актов, стандартов, которые определят развитие прикладной науки и помогут оборонно-промышленному комплексу перейти к технологиям нового поколения.

"Оборонно-промышленный комплекс всегда был ядром высокотехнологической науки, одним из генераторов прорывных открытий и разработок, которые и сегодня позволяют нам создавать отечественную продукцию мирового уровня, а также мощную технологическую и производственную базу. Законодательные инициативы, разработанные нашим Комитетом при существенной интеллектуальной поддержке экспертного сообщества, позволяют не просто проводить импортозамещение, защищая продукт российских разработчиков, но и стимулировать трансферы технологий ведущих зарубежных компаний, формулируя преференции", - подчеркнул Владимир Гутенев.

О состоянии, задачах, развитии, внедрении технологий искусственного интеллекта рассказал председатель Экспертного совета по научно-технологическому развитию и прикладной науке, член Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", генеральный директор НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов. Он сообщил, что по прогнозам экспертов до 2030-2035 гг. должен произойти переход к новому поколению интеллектуальных вооружений, систем и изделий на основе ИИ. А в период 2035-2040 гг. в системах и изделиях вооружения, военной и специальной технике должен произойти переход от программируемых машин к обучаемым машинам. По значимости это сравнимо с переходом от аналоговой аппаратуры к цифровой технике.

Особенное значение развития технологий ИИ приобретает в авиации. Растут скоростные и маневренные характеристики летательных аппаратов, а значит, увеличивается поток информации, который вынужден анализировать и обрабатывать экипаж. Возникает его перегруженность, даже с учетом широкого внедрения вычислительной техники.

"НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" успешно работает в направлении ИИ. У нас реализован ряд проектов по линии Минобороны России, Минпромторга России, Фонда перспективных исследований, сформирован значительный научно-технический задел в ГосНИИАС, входящего в состав нашего Центра, по данному направлению. В частности, успешно создана и испытана уникальная программная платформа для разработки конечно ориентированных программных комплексов, входящих в состав изделий перспективных летательных аппаратов и решающих задачу распознавания наземных объектов на основе нейросетевых подходов "Платформа-ГНС", - заявил Андрей Дутов. - В рамках сотрудничества с МГТУ им. Н.Э. Баумана мы создадим Центр компетенций по разработке и внедрению ИИ и инжиниринговый киберполигон для быстрой проверки гипотез, в том числе в варианте специализированного облачного ресурса. Полигон будет реализован за счет объединения функционала ИИ-платформ МГТУ им. Н.Э. Баумана и ГосНИИАС".

Председатель Наблюдательного совета НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", заместитель председателя "СоюзМаш России", академик РАН Борис Алешин отметил необходимость совершенствования нормативно-правовой базы при создании новых технологий. "Ни в одном положении ни одного отраслевого министерства нет ответственного за развитие прикладной науки. Поэтому сейчас, когда с такой интенсивностью и скоростью идет развитие новых технологий, нам нужно в плоскости законодательства обеспечить все условия для их эффективного создания и внедрения", - подчеркнул глава Наблюдательного совета Центра.

В ходе заседания также выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко; научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев; генеральный директор ГосНИИАС Сергей Хохлов; заместитель генерального директора ГосНИИАС по науке, академик РАН Сергей Желтов и др.

В своих выступлениях участники совместного заседания отметили, что ввиду отсутствия ряда норм, обеспечивающих возможности эффективного развития прикладной науки, предлагается оперативно внести поправки, дополнив понятийный аппарат Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ (последняя редакция). А кроме того, для усиления контроля за использованием бюджетных средств и его результативностью при разработке новой редакции Бюджетного кодекса рассмотреть возможность разделить бюджетные статьи финансирования научно-исследовательских работ по созданию научно-технического задела и опытно-конструкторских работ по созданию конкретных образцов высокотехнологичной продукции.

В частности, по итогам заседания правительству Российской Федерации рекомендовано внести изменения в состав классификации расходов Бюджетного кодекса, выделив два подраздела: прикладные научные исследования и опытно-конструкторские и технологические работы. Исключить или, как минимум, сделать второстепенными показатели оценки эффективности прикладных научных исследований через число публикаций в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах Web of Science и SCOPUS, контролируемых зарубежными частными компаниями.