Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев использовал термин "колоссальный успех", рассказывая о регистрации вакцины "Спутник V" в 66 странах мира. Он отметил, что практически в каждой стране регистрация препарата была настоящей битвой. "Мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию", - приводит слова Дмитриева РБК.

Ранее глава РФПИ сообщил, что во всем мире на российскую вакцину от COVID-19 ажиотажный спрос. "И это связано с тем, что она показывает лучшие результаты - и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", - подчеркнул Дмитриев.

Согласно последним исследованиям, эффективность "Спутника V" составляет 97,6 процента. Но, несмотря на это, российская вакцина до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств. Представители данных организаций уже приезжали в Россию, чтобы проверить площадки, где производится препарат.