Столичные власти вновь рекомендуют москвичам перейти на удаленку

Власти Москвы вновь рекомендуют жителям столицы перейти на удаленку. Об этом пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, объясняя, что заставило его подписать указ об объявлении "длинных каникул" в столице после Дня России. Решение городских властей продиктовано стремлением прервать цепочку заражения коронавирусом, которая уже привела к росту заболеваемости COVID-19.

Особенно актуальна удаленка для работников предприятий и организаций, которые не прошли вакцинацию, пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

К пожилым гражданам Собянин также обращается с просьбой: "Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче". Кроме того, мэр напоминает: "Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях"