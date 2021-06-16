Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19

Во время болезни иммунная система вырабатывает антитела ко всем компонентам вируса, тогда как вакцина действует более избирательно. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, вакцина формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Так, препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки организма.

"Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился", - сказал Евгений Тимаков в комментарии радио Sputnik.

При этом антитела, которые вырабатываются после перенесенной инфекции, не всегда становятся эффективной защитой.

"Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными", - пояснил специалист.

По его словам, "хорошие" антитела появляются после COVID-19, перенесенного в среднетяжелой форме. В то же время при тяжелой форме болезни коронавирус "обходит" иммунитет, даже не всегда формируются антитела.

Тимаков добавил, что прививка, сделанная сразу после перенесенной инфекции, не повредит организму: иммунитет усилится и будет защищать от наиболее опасных компонентов вируса.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен в России более чем на 25%. В свою очередь глава ведомства Михаил Мурашко говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).