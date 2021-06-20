Беременные женщины смогут привиться "Спутником V" на следующей неделе

Беременные женщины получат возможность сделать прививку от коронавируса препаратом "Спутник V" уже на следующей неделе. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен", - сказал он.

Кроме того, антитела, появившиеся после вакцины, передадутся от матери к ребенку при грудном вскармливании, отметил специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что применение "Спутник V" не грозит женщинам бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса, с которым человечество живет уже очень давно.