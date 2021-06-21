Аналитик Тавадян рассказал, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Через 1-3 недели Россия выйдет на плато по количеству заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. "Понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца", - рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он отметил, что в эту волну вирус распространяется быстрее. А еще обратил внимание на любопытную деталь: всплеск заболеваемости по прогнозам должен был прийтись на весну, но "сдвинулся" на лето.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что эпидемиологическая ситуация в стране может стабилизироваться к августу. Но при одном условии - если граждане начнут прививаться. В интервью ТАСС медик также заявил, что осенняя волна COVID-19 "будет в любом случае", так как вирус продолжит мутировать.