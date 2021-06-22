В Алтайском крае служба соцзащиты оказывает поддержку 700 тысячам человек

В июне служба социальной защиты России отметила 30-летний юбилей. За три десятилетия в стране немало сделано для поддержки самых незащищенных слоев населения. В Алтайском крае социальными услугами сегодня охвачена почти треть жителей. А в прошлом году, во время действия режима ограничений, объемы социальной поддержки в регионе выросли в четыре раза и достигли рекордных 25 миллиардов рублей. Что изменилось за прошедшее 30-летие в сфере социальной защиты населения и какие задачи сегодня стоят перед службой, - об этом наш разговор с министром социальной защиты Алтайского края Натальей Оськиной.

Наталья Владимировна, что за эти годы удалось сделать в Алтайском крае для развития социальной поддержки населения?

Наталья Оськина: Наша служба создавалась в очень непростое время - в начале 1990-х годов, когда в государстве все менялось и нужны были продуманные меры поддержки. В помощи нуждались многие, кто потерял работу, остался без пенсий и пособий. Я работаю в социальной защите почти двадцать пять лет и могу сравнивать, как было и как стало. Тогда мы семье погорельцев не могли помочь почти ничем, кроме как забрать к себе домой и искать спонсоров, чтобы купить необходимые вещи. А сейчас благодаря решению губернатора края Виктора Томенко из краевого бюджета выплачиваем пострадавшим четыре прожиточных минимума - около 48 тысяч рублей - на покупку предметов первой необходимости. Сегодня нет такого, чтобы мы отказали в помощи человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Поэтому и доверия социальной службе, на мой взгляд, больше.

Если в 1990-е мы предоставляли около 25 видов социальной поддержки, то сейчас в крае действует 86 видов выплат. Но самое главное, что люди гарантированно эту помощь получают: все свои социальные обязательства государство выполняет. А ведь были времена, когда из-за недостатка финансирования мы не могли выдать детские пособия и пенсии по инвалидности, как и объяснить людям, почему так происходит.

В Алтайском крае сегодня нет ветхих, аварийных и пожароопасных социальных учреждений. С 2013 года в регионе отсутствует очередность в дома-интернаты. Стабильное финансирование из регионального и федерального бюджетов позволяет содержать их в хорошем состоянии, закупать современное оборудование.

Важным достижением является и сокращение пакета документов, которые нужно собрать для получения помощи. Если раньше поддержка была заявительная - человек пришел за помощью и ему ее предоставили, то сейчас она выявительная - служба соцзащиты должна выявить тех, кто нуждается в помощи. Конечно, ресурсов для этого не хватает, потому мы активно привлекаем волонтеров, общественников, женсоветы и просто неравнодушных граждан. Организовали в крае горячую линию "Соседская помощь", на которую можно позвонить и рассказать о нуждающихся в помощи. А пандемия 2020 года научила нас работать удаленно и беззаявительно.

Какие задачи сегодня решает служба соцзащиты? Какими передовыми практиками Алтайский край может поделиться с другими регионами?

Наталья Оськина: Приоритетными для нас остаются задачи сохранения населения региона, поддержки рождаемости, снижения смертности, профилактики семейного и детского неблагополучия. Мы стремимся активно осваивать передовые технологии, поэтому Алтайский край зачастую выступает пилотным регионом по многим направлениям развития социальной поддержки, а после передает свой опыт другим субъектам федерации. В прошлом году девять наших региональных практик вошли в топ-100 лучших социальных практик России и три практики размещены на федеральной цифровой платформе "Смартека".

Среди них - проект по профилактике отказов от новорожденных, который успешно работает в крае уже десять лет. За это время в службы экстренной социальной помощи поступило 782 сигнала о намерении женщин отказаться от ребенка, и в 523 случаях нам удалось сохранить детей в семьях. Хороших результатов мы добились в поддержке малоимущих граждан с помощью социальных контрактов, которые позволяют взять нуждающихся на сопровождение и помочь им стабилизировать свое финансовое положение. В прошлом году мы заключили более трех тысяч таких контрактов, в этом году планируем довести их число до семи тысяч.

Активно внедряем и стационарозамещающие технологии, чтобы люди, нуждающиеся в уходе и специализированной помощи, могли получать ее на дому. Открываем тренировочные квартиры, где учим инвалидов ухаживать за собой, организуем центры дневного пребывания пожилых людей и инвалидов, приемные семьи для одиноких пенсионеров, домашние микрореабилитационные центры и многое другое. В 2020 году Алтайский край вошел в число восемнадцати пилотных регионов по развитию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" мы уже открыли "Школы ухода", дневные стационары, пункты проката технических средств реабилитации в Новоалтайске и Заринске, в Заринском, Первомайском и Немецком национальном районах. В этом году мы планируем внедрить систему долговременного ухода и в краевой столице. Кроме того, по инициативе губернатора края Минтруд России принял решение о строительстве в нашем регионе двух жилых стационарных корпусов нового типа на восемьдесят мест в Барнауле и Бийске.

Сегодня система социальной защиты в Алтайском крае стабильно работает и динамично развивается. Мы участвуем во всех проектах и программах, позволяющих привлечь финансирование на модернизацию социальных учреждений и внедрение новых технологий. Повышаем профессиональный уровень специалистов, стараемся расширить возможности социальной службы. Так что у нас есть чему поучиться коллегам из других регионов.

Наверное, самым сложным за последнее время стал 2020 год. Насколько оперативно служба соцзащиты смогла перестроить работу в условиях ограничений, чтобы вовремя оказывать помощь всем, кто в ней нуждается?

Наталья Оськина: Служба соцзащиты показала, что способна мобилизоваться и оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Мы сразу перешли на беззаявительное продление мер поддержки. Без предоставления документов продлевали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также региональное пособие на ребенка. Беззаявительно социальные пособия были продлены почти 120 тысячам получателям. Еще год назад мы бы не поверили, что без документов оформим разовые выплаты к юбилею Победы 124 тысячам пожилых людей, имеющим статус "дети войны". Потом также беззаявительно направим семьям выплаты на подготовку детей к школе. Это огромная работа, и мы ее сделали.

Наши реабилитационные и комплексные центры освоили дистанционный режим работы. Так что жители края не остались без помощи - более двенадцати тысяч граждан смогли получить социальные услуги дистанционно, что существенно снизило риски распространения заболевания. Мы перевели социальное обслуживание на дом - более восьми тысяч пожилых граждан и инвалидов смогли получать услуги, не выходя из дома. А десяти тысячам человек инвалидность была установлена на основании только медицинских документов, без личного присутствия. Продолжили свою работу 150 мобильных бригад, которые оказали помощь 35 тысячам человек, в том числе в отдаленных селах и поселках.

Особую благодарность хотелось бы выразить тем нашим сотрудникам, кто ровно год работал в стационарных учреждениях в закрытом режиме. С апреля 2020 года все сотрудники перешли на двухнедельные смены, хотя решение о дополнительной оплате такой работы тогда еще принято не было. За год до апреля 2021 года около двух тысяч сотрудников отработали по двадцать смен, и на их попечении находилось около 4,5 тысячи человек. Это показало, что в соцзащите работают люди по призванию, очень преданные своему делу, и их доброту и участие нельзя измерить деньгами.

Какие технологии прочно закрепились в арсенале службы соцзащиты и активно применяются сегодня?

Наталья Оськина: Мы будем и дальше развивать беззаявительную и дистанционную формы работы. Благодаря межведомственному взаимодействию будем стремиться максимально сократить количество документов, представляемых гражданами лично. Сегодня уже девятнадцать первоочередных и наиболее востребованных услуг в сфере социальной защиты оказываются электронно. В ближайшее время мы планируем перевести в электронный вид еще девять услуг.

Планируем расширять и сотрудничество с волонтерами "Мы вместе". Раньше у нас была только акция "Снежный десант", но оказалось, что помощь волонтеров востребована круглый год, и они готовы помогать. Люди бескорыстно приходят на помощь нуждающимся. И радует, что в их рядах много молодежи.

Ключевой вопрос

Наталья Владимировна, весь этот огромный объем государственной поддержки жителям края предоставляют конкретные люди - социальные работники. Сколько сегодня в регионе трудится социальных работников и кого бы вы хотели особо отметить в связи с юбилеем службы?

Наталья Оськина: Сегодня в системе соц-защиты населения Алтайского края работают почти девять тысяч человек, которые оказывают помощь 700 тысячам жителей нашего региона. Большая часть социальных работников - это люди старше пятидесяти лет с большим стажем и опытом работы. Конечно, хотелось бы привлечь в нашу профессию молодых людей с большим сердцем, горящими глазами и готовностью к самоотдаче. В наших рядах нет посторонних людей, все преданы своему делу и готовы прийти на помощь нуждающимся. Поэтому поблагодарить хочется всех. У нас трудятся целые семьи и династии. Десять семейных династий имеют общий стаж более ста лет, а в Озерском интернате уже 191 год работает династия, насчитывающая одиннадцать человек из трех поколений.

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