Названа основная группа риска по "индийскому" штамму COVID-19

Люди в возрасте от 20 до 49 лет более подвержены заражению "индийским" штаммом COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам чиновницы, большая степень риска объясняется социальной активностью этой группы населения.

"По заключениям международных и наших исследователей, штамм "дельта" обладает более высокой контагиозностью", - отметила Голикова.

Ранее ВОЗ добавила "индийский" штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Кроме того, в Индии зафиксирована вспышка новой мутации COVID-19, которая получила название "дельта-плюс". По словам врачей, эта мутация обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: заразиться вируса можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.