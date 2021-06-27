Московский государственный областной университет объявил о приеме документов на медицинский факультет. Это первый и очень долгожданный факультет высшего медицинского образования, открытый в Подмосковье.

Скоро в подмосковные больницы будут приходить свои, подмосковные доктора. Фото: РИА Новости

Со средним медперсоналом в подмосковных больницах проблем почти нет. В регионе работают пять медицинских училищ, которые ежегодно выпускают более 1,5 тысячи специалистов среднего звена. А вот с узкими специалистами ситуация иная. Не хватает анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов, офтальмологов, других специалистов. Жители области охотно поступают в столичные медицинские вузы и столь же охотно потом устраиваются на работу в Москве, где выше зарплаты. За последние несколько лет подмосковные власти за счет разнообразных социальных программ привлекли в регион более пяти тысяч новых специалистов, но за это же время появилось пять крупных перинатальных центров, несколько десятков сосудистых центров и центров онкологической помощи. Плюс часть пожилых врачей ушли на карантин еще в первую волну коронавируса и обратно решили уже не возвращаться.

Власти долго не могли подступиться к созданию собственного медицинского вуза. Говорили, что смысла нет - рядом Москва, там два ведущих российских медуниверситета. Но ситуация с коронавирусом показала: проблему нужно решать всеми возможными методами. И вот результат - Московский государственный областной университет набирает на первый медицинский курс по программе специалитета 50 абитуриентов на бюджет и 25 - на платное обучение. Обучение полноценное, как и в любом другом медицинском вузе, - 6 лет.

Ограниченный набор позволит университету реализовать программу персонального обучения. А на практику студентов будут посылать в те больницы, где не хватает врачей тех специальностей, на которые они учатся.