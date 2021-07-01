Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей"

Создатели серии боевиков про гигантоманские покатушки "Форсаж" неоднократно заверяли: основная линейка близится к финалу (и очень может быть, что в 11-м Дом погибнет). Что вовсе не означает, естественно, конец золотоносной жилы, уже принесшей студии более 1 200 000 000 долларов.

Например, анонсирован сиквел "Хоббса и Шоу". Плюс зрителю посулили женский спин-офф линейки - с Сайфер в исполнении Шарлиз Терон, что она только что подтвердила.

Но, разумеется, это и рядом еще не предел вакханалии. Как передает ScreenRant, режиссер франшизы Джастин Лин пообещал триумфально вернуть на экраны еще и погибшего в ноябре 2013-го в чудовищной автокатастрофе актера Пола Уокера - Брайана О'Коннора, в последний раз появившегося в седьмом "Форсаже" (съемки в котором он так и не успел завершить).

Как произойдет воскрешение одной из икон серии - понятно: CGI-технологии далеко шагнули, и не исключено, что Брайан возникнет в десятой картине, а потом и в одиннадцатой.

При этом стоит напомнить, что героя уже "воскрешали" в седьмой ленте, где его изображали младшие братья актера Коди и Калеб.