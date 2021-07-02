Вирусолог рассказал, в чем особенность "дельта"-штамма COVID-19

"Дельта"-штамм COVID-19 чаще поражает желудочно-кишечный тракт, реже - рецепторы верхних дыхательных путей. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Еще одной особенностью нового штамма вирусолог назвал то, что при заражении у пациентов реже пропадает способность различать запахи.

"Констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом "дельта", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.