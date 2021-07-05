В каких поликлиниках Москвы можно сделать ревакцинацию от COVID-19

"На прошлой неделе мы запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". В текущей непростой эпидемиологической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошел вакцинацию более полугода назад. Поэтому, как мы и обещали, мы увеличиваем количество мест, где можно сделать прививку повторно. С сегодняшнего дня на повторную вакцинацию начали работать также 12 столичных поликлиник. Еще раз напомню, что сдавать анализ на наличие и количество антител перед вакцинацией нет необходимости", - сообщила Ракова.

На данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через 6 месяцев после инъекции первым компонентом. Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, на сегодня в этих пунктах доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, - "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мере поступления других вакцин они также появятся в этих пунктах.

Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Всего в Москве теперь работают 20 точек повторной вакцинации, восемь из них повторно прививают горожан без предварительной записи в павильонах "Здоровая Москва".

По записи пройти повторную вакцинацию в Москве можно в 12 медицинских организациях:

• Городская больница "Кузнечики", поликлиническое отделение "Фабрика имени 1 Мая", Рязановское поселение, пос. Фабрика 1 Мая, д.31а, +7 (495) 120−05−48.

• Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2, Зеленоград, корпус 2042, +7 (499) 210−34−15

• Городская поликлиника № 11, филиал № 2, пр-т Вернадского, д.9/10, +7 (925) 508−46−02, +7 (499) 131−02−44.

• Городская поликлиника № 12, филиал № 5, 9-й пр. Марьиной Рощи, д.8а, стр. 1, +7 (969) 051−24−55.

• Городская поликлиника № 210, филиал № 3, ул. Кошкина, д. 21, тел. +7 (499) 323−08−10

• Городская поликлиника № 220, филиал № 3, Расторгуевский пер., д. 3, тел. +7 (499) 253−01−80.

• Городская поликлиника № 45, филиал № 2, Петрозаводская ул., д. 26, +7 (499) 638−30−51.

• Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3, ул. Новаторов, д. 7, +7 (929) 902−10−93.

• Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4, Хвалынский бул., д. 10, +7 (916) 006−66−59.

• Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2, ул. Цимлянская, д. 22, +7 (495) 770−71−10

• Детская городская поликлиника № 94, ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, +7 (906) 014−44−50.

• Клинико-диагностический центр № 4, ул. Крылатские Холмы, д. 3, +7 (495) 413−94−85.

Если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад Департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.

Ранее в Москве за счет средств регионального бюджета закупили 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".