Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска

В частности отмечается, что беременные, инфицированные SARS-CoV-2, должны рассматриваться как группа высокого риска тяжелой заболеваемости и смертности. "Многочисленные исследования свидетельствуют о неблагоприятных исходах беременности у пациенток с COVID-19. По данным министерства здравоохранения Швеции, есть сведения, что риск госпитализации в отделения интенсивной терапии у беременных женщин и родильниц с лабораторно подтвержденным SARS-CoV-2 в Швеции выше по сравнению с небеременными женщинами", - говорится в рекомендациях. Подчеркивается, что пневмония является наиболее часто диагностируемым клиническим симптомом инфекции COVID-19 у беременных с распространенностью от 71 до 89%.

В группу высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 входят беременные женщины, имеющие хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, хроническую болезнь почек, заболевания печени.

Что касается вакцинации беременных женщин, то Минздрав ее допускает, но с оговорками. Прежде всего, врачи рекомендуют будущим родителям прививаться на этапе планирования беременности. "В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время беременности при отсутствии достаточного титра противовирусных антител рекомендовано проведение вакцинации от COVID-19 мужчинам и женщинам репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей. В пользу этого свидетельствует то, что на сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Нет сведений и о том, что вакцины могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", - уточняется в рекомендациях.

В то же время там отмечается, что, если беременность уже наступила, женщина входит в группу риска из-за наличия хронических заболеваний, то вакцинироваться можно. "Применять вакцину "ГамКовидВак" ("Спутник V" - прим. ред.) при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т.е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-х недель беременности. Клинические данные по применению вакцины "ГамКовидВак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Поэтому исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, нельзя. В связи с этим применение вакцины "ГамКовидВак" в период грудного вскармливания противопоказано", - уточняется в рекомендациях Минздрава.