В Минздраве объяснили, почему надо носить маску после прививки от COVID-19

После первой дозы вакцины от коронавируса антитела начинают вырабатываться только через неделю, поэтому привившимся необходимо соблюдать масочный режим. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".

"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен", - цитирует ее РИА Новости.

Драпкина напомнила, что полный иммунитет после первой прививки формируется через 42 дня. Тем не менее, даже после этого срока полностью отказываться от средств индивидуальной защиты нельзя, заключила специалист.

Ранее Минздрав опубликовал временные методические рекомендации, согласно которым вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти, но в какой степени они предохраняют от заражения и передачи вируса, не известно до конца. Чтобы защитить других и себя, в ведомстве рекомендовали соблюдать санитарные меры, в том числе использовать маски.