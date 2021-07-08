Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс"

С помощью вакцинации населения от коронавируса в России планируют остановить распространение нового штамма "Дельта плюс", который заразнее и опаснее, чем предыдущие. Противостоять ему сможет организм только с большим числом антител. Об этом рассказала директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова, пишет РИА "Новости".

Она пояснила, что в связи с этим в России увеличили план вакцинации населения от коронавируса. Теперь должно быть привито не 60%, а 90% взрослых людей. Расчеты сделаны по результатам математического моделирования коллективного иммунитета на основании уровня заразности вируса.

Так, если носитель уханьского штамма заражал в среднем трех человек, то заболевший индийским вариантом передаст вирус не менее шести-семи окружающим. "Для того, чтобы один человек с уханьским штаммом заражал не более одного человека, две трети населения должны быть с иммунитетом, а это - 60%. В случае индийского вируса - пять из шести человек, то есть 85-90% населения должны противостоять вирусу", - пояснила эксперт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, увеличив число привитых граждан до 80-90%​​​.