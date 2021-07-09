Попова ответила на сообщения о заболевших COVID-19 во второй-третий раз

Подозрения на повторное заражение COVID-19 необходимо тщательно проверять. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эксперты Роспотребнадзора сейчас проводят консультации с врачами, которые сталкиваются с подобными случаями.

"Первое, что говорят, - надо разбираться с тем, как поставили диагноз там год назад или полтора​​​. Могут быть особенности", - отметила Попова.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил журналистам, что врачи фиксируют случаи заражения коронавирусом у пациентов, которые уже дважды перенесли COVID-19 до этого. По его словам, это может быть связано с особенностями иммунного ответа у переболевших пациентов, который может быть не таким сильным, как после вакцины.