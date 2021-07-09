Песков назвал труднодостижимой вакцинацию всего населения России

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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Эксперт заявил об угрозе появления "суперштамма" COVID-19 08.07.2021
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ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 06.07.2021
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 06.07.2021
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Появились подробности об испытаниях вакцины "Спутник V" на подростках 06.07.2021
Когда можно привиться от гриппа после вакцинации от COVID-19 06.07.2021
В Минздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 06.07.2021
В Минздраве объяснили, почему надо носить маску после прививки от COVID-19 06.07.2021
Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска 06.07.2021
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на подростках 05.07.2021
Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV 05.07.2021
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Переболевших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование 05.07.2021
Врач заявил о способности COVID-19 "маскироваться" под сезонную инфекцию 04.07.2021
Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от COVID-19 04.07.2021
Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 у вакцинированных 03.07.2021
Вирусолог рассказал, в чем особенность "дельта"-штамма COVID-19 02.07.2021
Власти Москвы оценили перспективы локдауна 02.07.2021
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 01.07.2021
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 01.07.2021
В Москве запустили сервис для отчета о вакцинации от коронавируса 01.07.2021
Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса 01.07.2021
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Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 28.06.2021
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 28.06.2021
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Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19 28.06.2021
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В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов 28.06.2021
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Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 27.06.2021
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В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом 24.06.2021
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Гинцбург объяснил опасность индийского штамма коронавируса 20.06.2021
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Власть
09.07.2021 13:27
Текст: Кира Латухина

Песков назвал труднодостижимой вакцинацию всего населения России

Призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать всех граждан страны от коронавируса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал пожеланием, к которому можно присоединиться, но, к сожалению, труднодостижимым. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов. При этом Песков добавил, что власти будут стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения получило прививку.

"Это такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация - единственный способ эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты", - прокомментировал заявление Поповой Песков. Но это "весьма труднодостижимо, причем даже не с точки зрения производителей", оценил он.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Производители постоянно наращивают объемы производства, вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго, продолжил Песков. "Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину", - сказал он. Остаются и ковид-диссиденты.

"Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - заключил пресс-секретарь президента.

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