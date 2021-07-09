Песков назвал труднодостижимой вакцинацию всего населения России

"Это такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация - единственный способ эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты", - прокомментировал заявление Поповой Песков. Но это "весьма труднодостижимо, причем даже не с точки зрения производителей", оценил он.

Производители постоянно наращивают объемы производства, вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго, продолжил Песков. "Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину", - сказал он. Остаются и ковид-диссиденты.

"Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - заключил пресс-секретарь президента.