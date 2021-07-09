Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается по-прежнему тяжелой.

По его словам, люди во многом болеют бессимптомно. "Течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания, - объяснил мэр в эфире телеканала "Россия 1". - Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной".

Собянин также призвал горожан соблюдать антиковидные правила и делать прививку.

Ранее Собянин заявил, что за последние недели в столице выдали около трех миллионов QR-кодов, с помощью которых можно посещать рестораны и кафе. В сутки их запрашивают около 250 тысяч. Мэр подчеркнул, что эта система неидеальна, но она дает свой результат.