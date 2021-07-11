Ученый РАН призвал россиян забыть о "чипировании" и вакцинироваться

Вакцинация является действенным способом борьбы с коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи", - отметил ученый.

Нетесов также напомнил, что сейчас в мире создано 12 достаточно эффективных вакцин против коронавируса.

Ранее он заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наибольшую тревогу вызывает ситуация с вакцинацией в Дагестане. Кроме того, в числе отстающих - Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская и Тамбовская области и ряд других регионов.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".