Глава Минздрава рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации

Решение о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19 принимает лечащий врач или узкопрофильный специалист. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, противопоказания могут быть как постоянными, так и временными.

"Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - рассказал Мурашко.

Министр добавил, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть.

"Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи", - пояснил Мурашко.

По его словам, получившие медицинский отвод от прививки должны соблюдать меры защиты - маски, антисептики и социальную дистанцию.

Ранее врачи назвали две причины, которые могут быть основанием для медицинского отвода от вакцинации. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины и гиперчувствительность на них в анамнезе пациента. При этом пищевая аллергия не является противопоказанием к вакцинации.

В свою очередь заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отмечал, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.