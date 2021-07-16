Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19

Ученые из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле обнаружили антитело, способное бороться не только с различными мутациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Всего биохимики изучили 12 антител, которые были выделены у пациентов с SARS-CoV-2 и SARS-CoV. В организме эти антитела крепятся к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Многие методы лечения антителами при инфекции SARS-CoV-2 захватывают один и тот же фрагмент белка, называемый рецепторсвязывающим доменом.

В результате анализа выяснилось, что антитело S2H97 способно прикрепляться к доменам коронавирусов и нейтрализовать их в живых клетках. С его помощью ученым удалось защитить хомяков от заражения SARS-CoV-2.

"Это самые крутые антитела, которые мы описали", - отметил один из авторов работы, биохимик Тайлер Старр.

Ученые подчеркнули, что пока не могут гарантировать активность антител против новых вариантов коронавируса. Однако, по их мнению, открытие позволит снизить негативный эффект от мутаций.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии. Так, на прошлой был отмечен рост заболеваемости и смертности. При этом количество летальных исходов выросло впервые за десять недель.

По данным ВОЗ, одной из основных причин роста заболеваемости и смертности является "дельта"-штамм COVID-19, известный также как индийский.

Кроме того, глава ВОЗ предупредил о "весьма вероятном" появлении новых, еще более опасных штаммов коронавируса.