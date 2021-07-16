В Роспотребнадзоре назвали главную особенность COVID-19

Рост заболеваемости СOVID-19, который произошел летом, заставил экспертов по-новому взглянуть на природу вируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Мы до недавнего времени были склонны уже считать, что коронавирусная инфекция - это классическая сезонная инфекция. Но летний подъем 2021 года как раз абсолютно изменил наше представление", - пояснил он.

По словам Горелова, новая вспышка связан с распространением нового штамма вируса - "дельта". Эксперты отмечают, что этот вариант втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии. По данным ВОЗ, одной из основных причин роста заболеваемости и смертности является "дельта"-штамм COVID-19, известный также как индийский.