ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса. В них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

"Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям", - говорится в сообщении агентства.

Доклинические исследования вакцины завершились в июне. Испытания доказали "безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) препарата", отмечали в ФМБА.

Ранее Федеральное медико-биологическом агентство сообщило о регистрации в Минздраве РФ нового препарата для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, лекарство воздействует на те участки генома вируса, которые практически не мутируют, поэтому его можно будет назначать для лечения любого штамма.