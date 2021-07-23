Врач предупредила о потере веса после тяжелой формы COVID-19

Пациенты, перенесшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, сталкиваются с потерей веса. Это проявление инфекции может продолжаться более месяца, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"При небольших изменениях, в пределах пяти килограммов, наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно", - пояснила специалист.

По ее словам, если потеря веса продолжается и после курса лечения, то следует обратиться к терапевту или инфекционисту.

Руженцова добавила, что длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений COVID-19.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что каждый третий пациент, у которого выявляется "дельта"-штамм COVID-19, сталкивается с нарушением пищеварения.

Кроме того, глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что врачи фиксируют новые симптомы у заболевших: все чаще отмечаются кишечные проявления, а также проявления, сходные с ангиной. При этом поражение легких у пациентов в последнее время наступает быстрее.