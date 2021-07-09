Ученый назвал один из основных симптомов дельта-штамма COVID-19

Каждый третий пациент, в которого выявляется дельта-штамм COVID-19, сталкивается с нарушением пищеварения. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт", - пояснил эксперт.

Горелов также отметил, что главное средство борьбы с мутациями вируса - коллективный иммунитет. Наиболее уязвимой группой для этой мутации он назвал людей в возрасте 14-29 лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего заразившиеся дельта-штаммом COVID-19 туристы завозят инфекцию в Россию из стран Европы, США и Мальдив.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

ВОЗ добавила дельта-штамм коронавируса в список наиболее опасных.