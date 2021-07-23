Звезда "Охотника за разумом" сыграет в сериале по игре The Last of Us

42-летняя австралийская актриса Анна Торв присоединилась к заранее громкой сериальной адаптации видеоигры The Last of Us. Об этом сообщает Variety.

Согласно информации издания, Торв, известная ролями Оливии Данэм в "Гранях" и Венди Карр в "Охотнике за разумом" Финчера сыграет контрабандистку Тесс.

Напомним: в главных ролях там - Педро "Мандалорец" Паскаль и 17-летняя Белла Рамси (Лианна Мормонт из "Игры престолов").

Пилот снимает российский режиссер Кантемир Балагов ("Дылда"). Шоураннер - Крейг Мазин ("Чернобыль"). Создатель оригинальной игры Нил Дракманн к предприятию также активно причастен.

Съемки стартовали в этом месяце.

Премьеру ждем на HBO Max в 2022-м.

Ранее стало известно о рекордном бюджете шоу.