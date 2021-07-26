Вирусолог назвал новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса

Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему", - отметил врач в комментарии Ura.ru.

По его словам, если наблюдения медиков подтвердятся, то вакцинация станет не только средством профилактики, но и поможет в реабилитации пациентов.

"Надо, чтобы мы взяли две группы: одна - экспериментальная, вторая -контрольная. Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную - нет, и посмотрели, что и как работает", - пояснил Водовозов.

Ранее Водовозов заявил, что у большинства пациентов постковидный синдром длится от четырех до 12 недель. При этом у четверти переболевших - от 12 недель и до бесконечности.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".