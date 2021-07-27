Зачем предлагают привиться от COVID-19 комбинацией двух разных вакцин

Новости

В России хотят ввести новый праздник 15:54
Осуждены виновные в том, что 1,5 тыс челябинцев остались без домов 15:50
Минстрой оценил потенциал жилищного строительства в России на три года 15:47
Умер писатель-фантаст Анри Верн 15:43
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию 15:41
Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже 15:35
Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19" 15:30
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода 15:24
В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 15:23
Джабаров оценил слова замглавы МИД Польши о помехах для "Северного потока-2" 15:07
Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка 15:02
Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио 14:59
Лидер сборной США гимнастка Байлз получила травму на командном турнире 14:56
Директор НИИ им. Пастера: Порядка 75 млн россиян подлежат вакцинации 14:50
СМИ: Один человек погиб при взрыве в Германии 14:50
Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт" 14:20
"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность через Украину 14:04
Эксперт назвал сроки принятия решения по рейсам в Египет 14:04
Диетолог назвала самые полезные каши 13:49
Дзюдоист Насагэ принес Японии девятое "золото" Олимпиады 13:47
Число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании увеличилось до 49 13:44
Минск рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий 13:40
Биржевые цены на кофе обновили максимумы с 2014 года 13:34
Кремль будет мониторить ситуацию после завершения боевой миссии США в Ираке 13:27
ВОЗ перестала отслеживать "российский" штамм коронавируса 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 15:40
Рубрика: Общество

Зачем предлагают привиться от COVID-19 комбинацией двух разных вакцин

Текст: Ирина Невинная
В России стартуют клинические исследования комбинированного использования для вакцинации против COVID-19 двух вакцин - "Спутника V" разработки НИЦЭМ имени Гамалеи и европейской вакцины, созданной в Оксфордском университете совместно с компанией AstraZeneca. Зачем используют "коктейли" из разных вакцин и не опасны ли такие препараты, "РГ" прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

"Человечество накопило достаточный опыт комбинирования различных вакцин при защите от целого ряда опасных инфекций. Например, при полиомиелите последовательное использование инактивированной цельновирусной вакцины и затем ослабленной живой вакцины вызывает сильные иммунные реакции, - пояснил Михаил Каган. - Поэтому есть предположение, что смешивание вакцин против COVID-19 станет хорошим способом обеспечить людям защиту. Особенно, учитывая изменчивость вируса и необходимость ревакцинации".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода

Комбинация вакцин способна расширить репертуар поствакцинальных антител, что может дать дополнительное преимущество при появлении новых штаммов вируса, считает эксперт.

"Вот почему одобренное Минздравом России исследование комбинации российского препарата "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca представляет несомненный интерес. И хотя обе эти вакцины векторные, однако в них используются совершенно разные типы медицинских аденовирусов, что может способствовать не только формированию более широкого спектра клеточного и гуморального иммунитета, но и может позволить более эффективно проводить ревакцинацию, избегая противодействия иммунной системы тому вектору, с которым она встречалась ранее", - отметил Каган.

Кроме того, по его мнению, комбинирование вакцин может помочь облегчить проблемы с производством большого количества доз и в целом улучшить обеспеченность вакцинами, что позволит нарастить темпы вакцинации и ревакцинации.

При этом, конечно, необходимо экспериментально подтвердить, что "коктейль" последовательно вводимых двух вакцин будет работать против коронавирусной инфекции эффективно и безопасно. "Клинические испытания необходимы для того, чтобы получить доказательства о реальной эффективности и безопасности подобной комбинации", - резюмировал эксперт.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела