Зачем предлагают привиться от COVID-19 комбинацией двух разных вакцин

"Человечество накопило достаточный опыт комбинирования различных вакцин при защите от целого ряда опасных инфекций. Например, при полиомиелите последовательное использование инактивированной цельновирусной вакцины и затем ослабленной живой вакцины вызывает сильные иммунные реакции, - пояснил Михаил Каган. - Поэтому есть предположение, что смешивание вакцин против COVID-19 станет хорошим способом обеспечить людям защиту. Особенно, учитывая изменчивость вируса и необходимость ревакцинации".

Комбинация вакцин способна расширить репертуар поствакцинальных антител, что может дать дополнительное преимущество при появлении новых штаммов вируса, считает эксперт.

"Вот почему одобренное Минздравом России исследование комбинации российского препарата "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca представляет несомненный интерес. И хотя обе эти вакцины векторные, однако в них используются совершенно разные типы медицинских аденовирусов, что может способствовать не только формированию более широкого спектра клеточного и гуморального иммунитета, но и может позволить более эффективно проводить ревакцинацию, избегая противодействия иммунной системы тому вектору, с которым она встречалась ранее", - отметил Каган.

Кроме того, по его мнению, комбинирование вакцин может помочь облегчить проблемы с производством большого количества доз и в целом улучшить обеспеченность вакцинами, что позволит нарастить темпы вакцинации и ревакцинации.

При этом, конечно, необходимо экспериментально подтвердить, что "коктейль" последовательно вводимых двух вакцин будет работать против коронавирусной инфекции эффективно и безопасно. "Клинические испытания необходимы для того, чтобы получить доказательства о реальной эффективности и безопасности подобной комбинации", - резюмировал эксперт.